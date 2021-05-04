Avcıların engelli bıraktığı pelikanlar ikinci baharını yaşıyor

Avcılar tarafından tüfekle vurularak uçma kabiliyetlerini kaybettikleri için engelli durumda olan 4 pelikan, Ormanya Doğal Yaşam Alanında tedavi altına alındı. Vücutlarındaki saçmaları temizlenen pelikanlar, kendileri için oluşturulan özel gölette ikinci baharlarını yaşıyor.

Avcılar tarafından tüfekle vurulduktan sonra yaralı olarak bulunan 4 pelikan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayat Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde yapılan ilk müdahaleleri sonrasında, Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Alanına getirildi. Vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralanarak uçamaz hale gelen, engelli pelikanlar, Ormanya’da kendileri için oluşturulan özel gölette rehabilitasyona alındı. Vücutlarındaki saçmalar ameliyatla temizlenen pelikanlar, özel havuzlarında ikinci baharlarını yaşıyor.

Rehabilitasyonları yeni özel yaşam alanlarında sürüyor

Türkiye’nin bir çok yerinden benzer durumda yaralı ve engelli kalan yaban hayvanlarının Ormanya’ya getirildiğini anlatan Ormanya Doğal Yaşam Alanı Şefi Önder Alioğlu, “Bunlardan biri de pelikan. İlk tedavileri Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayat Kurtarma rehabilitasyon merkezinde gerçekleştikten sonra bir yaşam alanına ihtiyaçları var. Bu hayvanların ona uygun ortamı da Ormanya Doğal Yaşam Parkı içerisinde oluşturulabileceği için rehabilitasyon aşamalarında buraya getirildiler” dedi.

“Hayvanlarda saçma izleri görüyoruz”

Pelikanların avcıların hedefi olduktan sonra engelli statüsünde kanadı olmayan veya uçamayacak şekilde kırıkları bulunduğunu belirten Önder Alioğlu, “Yani uçurulamayacak hayvanlarla aslında bir aradayız biz. Bu hayvanlarda ve daha önceki gelen vakalarımızda da. Çünkü burada, yaban hayat kurtarma rehabilitasyon merkezimize, hastanemize gelen hayvanlarda kuğuda dahil saçma izleri vurulmayla ilgili izler görmekteyiz. Yine aynı şekilde buna benzer durumlar sözkonusu. O yüzden yani avcılıkla ilgili vurulması yasak olan tehlike arz eden nesli tükenen hayvanların koruma politikasına destek vermek çok önemli diye düşünüyoruz’ şeklinde konuştu.