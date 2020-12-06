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Avcılar'da sahilde deniz anası istilası havadan görüntülendi

Avcılar Ambarlı Sahili’nde binlerce deniz anası kıyıya vurdu. Deniz anaları havadan da görüntülendi.

Çevre 06.12.2020, 20:51
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Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyaya vurdu. Deniz analarının büyüklüğü şaşırtırken kıyıya vuran deniz analarının büyük kısmının ise belediye ekipleri tarafından temizlendiği de öğrenildi. Deniz analarının yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi. Cinsleri ‘Deniz Ciğeri' türünden olduğunu bilinen deniz canlılarının lodos ve akıntı ile geldiği bilgisine de ulaşıldı.

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