Av denetimlerinde 27 bin 363 lira ceza kesildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğünce Şubat ayının son haftasında haftasında yapılan av denetimlerinde 16 avcıya idari işlem yapılırken, denetimlerde 27 bin 363 TL ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı toplam 6 ilde Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul’da av koruma denetimleri sürüyor. Şubat ayının son haftasında av korumada 365 avcı denetlenirken, 16 avcıya idari işlem yapıldı. Toplamda 27 bin 363 TL ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İstanbul Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, av denetimlerinin önümüzdeki günlerde de 7/24 devam edeceği bildirildi.