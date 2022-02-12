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ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: “İklim konusunda bilinçli hale getirdiğimiz her bir çocuğumuz, diktiğimiz her yeni fidan kadar kıymetli”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO’nun 61 No’lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi’nin olağan komite toplantısına katıldı. Yılmaz iklim değişikliğinin en çok çocukları etkileyeceğini belirterek “İklim konusunda bilinçli hale getirdiğimiz her bir çocuğumuz, diktiğimiz her yeni fidan kadar kıymetli” dedi.

Çevre 12.02.2022, 10:37
ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz: “İklim konusunda bilinçli hale getirdiğimiz her bir çocuğumuz, diktiğimiz her yeni fidan kadar kıymetli”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, ATO’nun 61 No’lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi’nin olağan komite toplantısına katıldı. Yılmaz iklim değişikliğinin en çok çocukları etkileyeceğini belirterek “İklim konusunda bilinçli hale getirdiğimiz her bir çocuğumuz, diktiğimiz her yeni fidan kadar kıymetli” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Yılmaz, ATO’nun 61 No’lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi’nin olağan komite toplantısına katılarak Ankara Ticaret Odası öncülüğünde, 30-31 Mart tarihlerinde ATO Congresium’da gerçekleştirilecek "Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi" hakkında komite üyelerine bilgi verdi.

ATO Zafertepe Salonu’nda gerçekleşen toplantıda konuşan ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, ATO’nun Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi aracılığıyla yürütülecek çalışma sayesinde okulların da Zirve’ye katkı sunarak, orta öğretim öğrencilerinin Zirve’ye katılımının sağlanabileceğini söyledi. Öğrencilerin küçük yaşta iklim değişikliği konusunda eğitilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Gençlerimizi hiç zaman kaybetmeden bugünden iklim değişikliğine hazırlamalıyız.” diye konuştu.

İklim değişikliği konusunun 1971 yılından bu yana dünyanın gündeminde olduğunu kaydeden Yılmaz, “Şanslıyız ki gençlerimiz çevre konusunda yüksek bilince sahip. Konusuna hâkim çok sayıda uzmanımız var. Onlarla birlikte hareket ederek yeşil dönüşüm konusunda dünyada öncü olabiliriz” dedi.

“30-31 Mart milat olacak”

Zirve hazırlıklarını katılımcı bir süreç içerisinde gerçekleştirdikleri bilgisini veren Yılmaz, “Kamu kurum ve kuruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına, özel sektörden eğitim kurumlarına ilgili tüm kesimlerin birlikte hareket etmesi sayesinde 30-31 Mart tarihleri Başkent ve ülkemiz için iklim değişikliği konusunda bir milat olacak.” diye ekledi.

Toplantıya, ATO 61 No’lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdülkadir Cesur, Komite Başkan Yardımcısı Mahmut Burkankulu, Komite Üyeleri Abidin Memili, Cengiz Duygulu, Erol Akbulut ve Sabahattin Yıldız katıldı.

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