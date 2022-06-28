Atlama kulelerinde yeniden göçükler yaşandı

Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları öncesi milyonlarca lira harcanarak Erzurum’da yaptırılan Türkiye’nin ilk kayakla atlama kuleleri yağışlardan hasar gördü. 2014 yılında yaşanan heyelan nedeni ile göçük yaşanan pistlerde bir kez daha çökme meydana geldi.

2011 Dünya Üniversitelerarası Kış Oyunları için Erzurum’un merkez Palandöken ilçesi Kiremitliktepe’de 100 milyon lira harcanarak yaptırılan Türkiye’nin ilk kayakla atlama kulelerinin pist kısmında etkili olan sağanak yağmurlar sonrasında yeniden göçükler oluştu.

2011 Oyunlarının ardından 2014 yılında tesislerde meydana gelen heyelan, bir kez daha Atlama Kulelerini ülke gündemine getirmişti. 95 ve 125 metre yükseklikteki iki kulenin önündeki pistlerde görülen açılmalar üzerine Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü ve AFAD ekipleri inceleme yapmış, tedbir amaçlı tesisler boşaltılmıştı. Kış sezonunda hiç kullanılmayan tesisler, 6 Temmuz 2014 tarihinde yaşanan heyelan nedeni ile adeta yerle bir olmuştu. Deprem etkisi yaşatan olayda can kaybının yaşanmaması, tek teselli olmuştu.

EYOWF 2017’ye tamir edildi

Erzurum’da 2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yapılan ve 2014 yılında toprak kayması sonucu pistleri çöken atlama kulelerinin 2017 Avrupa Gençlik Kış Olimpik Festivali’ne (EYOWF 2017) yetiştirilmesi için yoğun çalışma başlatılmıştı. İhalenin ardından yüklenici firma fore kazıklar çakarak pistteki kaymayı durdurup, yerle bir olan tesisleri eski haline getirmişti.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi atlama kulelerinin bulunduğu Kiremitliktepe’de peyzaj çalışması yaparak, tesislerin etrafını çimlendirdi. Ancak bu kez de ihmaller zinciri nedeniyle geçtiğimiz yıl belediyenin milyonlarca lira harcayarak yeşillendirdiği alanlar kül oldu. Tesislerin etrafı önce kuraklığa, sonra alevlere teslim oldu.

Bir kez daha pistler çöktü

Yapımından itibaren sürekli tartışmalara konu olan Türkiye’nin ilk ve tek Atlama Kulelerinin pist kısmında geçtiğimiz hafta bir kez daha çöküntü meydana geldi. 95 ve 125’lik kulelerin pistlerinde çukurlar oluştu. Tesislerde inceleme yapan ekipler tüm faaliyetleri durdurarak, çöken kısmın üzerini kapattı. Spor İl Müdürlüğü yetkililerinin pistlerin onarımı için bakanlıktan ek ödenek talep ettiği öğrenildi.

Çağrı Turbil, "Bunun olması bence çok normal. Şuanda şehrimiz normalin çok çok üstünde yağış almaya başladı. Hani bu yağmuru karın hep faydasını görecek değiliz, bu tip zararlar da olabilir. Yetkililerin çalışmaya başladığını duydum, çalışmaya başlamışlar, 2023 olimpiyatlarına da yetişeceğini düşünüyorum” dedi.