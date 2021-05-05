Atıksu tesisindeki sular arıtılmadan akıtıldı, Riva Deresinde su kirliliği oluştu

İstanbul Paşaköy’de bulunan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki atık sular iddiaya göre arıtılmadan Riva Deresine bir süre önce akıtılmaya başladı. Suyun arıtılmadan akıtılması nedeniyle Riva Deresinde su kirliliği oluşmaya başladı. Vatandaşlar Riva Deresinde akan kirli sudan şikayet ederken, sudaki kirliliğine deredeki canlı popülasyonuna zarar verebileceği de öne sürüldü.

İstanbul’da bazı bölgelerin atık suları, İSKİ’ye bağlı biyolojik atıksu arıtma tesisinde iddiaya göre bir süredir arıtılmadan bazı derelere gönderiliyor. Paşaköy Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi’ndeki sular da arıtılmadan Riva Deresine akıtıldığı için Riva Deresinde kirlilik oluştuğu gözlendi. Derede akan suyun yer yer sarı, yer yer kara olduğu iddia edilirken, bölgede yaşayan vatandaşlar deredeki su kirliliğinden şikayetçi olduklarını dile getirdi. Ayrıca Riva Deresinde akan kirli suyun deredeki canlı popülasyonunu da olumsuz etkileyebileceği öne sürüldü.