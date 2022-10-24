’Atıklarımız Çiçeğe Dönüşüyor Projesi’ne ödül

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin(SBB) ’Atıklarımız Çiçeğe Dönüşüyor Projesi’ Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin düzenlediği 2022 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama yarışmasında ödül aldı.

Sağlıklı Kentler Birliği tarafından bu yıl 13’ncüsü düzenlenen 45 üye belediyenin 143 projeyle başvurduğu Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması’nın ödülleri sahiplerini buldu. 4 farklı kategoride (Sosyal Sorumluluk, Şehir Planlama, Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Çevre) gerçekleştirilen yarışmanın jüri başkanlığını Prof. Dr. Ruşen Keleş yaptı. Yarışma jürisinin diğer üyeleri Prof. Dr. Atilla Akkoyunlu, Prof. Dr. Mustafa Sarı, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Doç. Dr. Alpaslan Türkkan ve Doç. Dr. Nilhan Açıkalın’dan oluştu.

Samsun Büyükşehir Belediyesi de yarışmada ’Sağlıklı Çevre’ kategorisinde ödül aldı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen ’Atıklarımız Çiçeğe Dönüşüyor’ isimli proje jürinin değerlendirmesi sonucu ödüle layık görüldü. Denizli Pamukkale’de gerçekleşen törende Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şenol Yıldız aldı. Yıldız’a ödülü Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş takdim etti.

“Çevreye duyarlı, doğaya saygılı ve nefes alınabilen bir Samsun için çalışıyoruz” diyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ’Atıklarımız Çiçeğe Dönüşüyor’ Projesi’nin Türkiye’ye örnek verimli bir proje olduğunu belirterek, "Çevre kirliliği ve iklim değişikliği konusu, dünyanın en önemli gündem maddesi. Bu anlamda insan ve doğa öncelikli çalışmalarımızın böylesine önemli bir etkinlikte ödüle layık görülmesi gurur verici. Projede emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.