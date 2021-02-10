banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda
Türk sinema tarihinin ilk uzay filmi; Turist Ömer Uzay Yolunda
Çökertilen jigolo çetesi günlük 1 milyon lira ciro yapmış...
Çökertilen jigolo çetesi günlük 1 milyon lira ciro yapmış...
Fatih Terim’den derbi sırasında edilen suç duyurusu
Fatih Terim’den derbi sırasında edilen suç duyurusu
Devlet Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey
Devlet Bahçeli'den Türk astronot için isim önerisi: Cacabey

Atık yağını biriktirene hediye verilecek

İnegöl Belediyesi, yeraltı sularını kirleten atık yağlarla ilgili yeni bir kampanya başlattı. Her hafta zarşamba günü 153 hattına bildirilmesi doğrultusunda atık yağların evlerde alındığını hatırlatan Belediye Başkanı Alper Taban, atık yağlar karşılığında belirli hediyeler dağıtılacağını söyledi.

Çevre 10.02.2021, 13:35
3
Atık yağını biriktirene hediye verilecek

İnegöl Belediyesi, yeraltı sularını kirleten atık yağlarla ilgili yeni bir kampanya başlattı. Her hafta zarşamba günü 153 hattına bildirilmesi doğrultusunda atık yağların evlerde alındığını hatırlatan Belediye Başkanı Alper Taban, atık yağlar karşılığında belirli hediyeler dağıtılacağını söyledi.

İnegöl Belediyesi, çevreye ciddi zararları bulunan atık yağlarla ilgili yeni bir uygulama başlattı. Atık yağların bertaraf edilmesi için Kolza Biodizel firmasıyla anlaşma sağlandı. Vatandaşların da atık yağları toplayıp belediyeye teslim etmesi adına teşvik edici bir kampanya başlatıldı. Her hafta çarşamba günü 153 hattına bildirilmesi doğrultusunda İnegöl Belediyesi tarafından evlerden toplanacak atık yağlar karşılığında çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Belediye Başkanı Alper Taban, bugün beraberindeki Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, Kolza Biodizel Atık Yağ Geri Dönüşüm firması yetkilisi Haydar Eroğlu ve Temizlik İşleri Müdürü Serdar Zorluer ile birlikte basın toplantısı düzenledi. 11.00’da İnegöl Belediyesi encümen salonunda yapılan basın açıklamasında konuşan Başkan Taban, “Bugün atık yağ çalışmamızla ilgili bir protokol imzalamak ve yapacağımız kampanyayı duyurmak için bir aradayız. Malumunuz temizlik üzerine, çevre bilinci üzerine başlattığımız çalışmalarımız, hedeflerimiz var. Temiz İnegöl bilincinin her bireye yerleşmesi adına, kirletmeyen insanların yaşadığı şehir olan İnegöl’ü kurgulamak üzere çok yoğun şekilde çalışıyoruz” dedi.

Atık yağların toplanmasıyla ilgili bir araya geldiklerini hatırlatan Taban, şöyle devam etti: “Atık yağ deyip geçmeyelim, çünkü ciddi manada çevreyle etkileşimi olan bir ürün atık yağlar. Atık yağların doğayla etkileşimini şöyle anlatabiliriz; lavabomuza giden 1 litre atık yağ yaklaşık 1 milyon litrelik suyu tahrip ediyor. Yine aynı şekilde gri su dediğimiz deterjanlarla, sıvı yağın birleşmesiyle beraber çok ciddi anlamda katılarak giderlerimizi tıkayabiliyor. Daha evvel de atık yağlarımızı topluyorduk ama bundan sonra vatandaşımızı da bu sürece teşvik edecek şekilde bunu yürütmek istiyoruz. Burada görmüş olduğunuz malzemeleri bizlere yağlarını biriktirip teslim eden vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Atık yağları her çarşamba günü 153 hattına bildirilmesi durumunda gelip evlerinizden alıyoruz. Artık bununla da yetinmeyeceğiz, bize bu bitkisel yağları biriktirip veren vatandaşlarımıza 1 litre yağ karşılığında bulaşık süngeri veya bulaşık bezi, 3 litre yağ biriktirilmesi durumunda baharatlık veya saklama kabı, 5 litre yağ karşılığında ise servis tabağı, yemek tabağı gibi hediyelerimizi vereceğiz. Burada amaç aslında hediyeden ziyade vatandaşımızdaki bilinci arttırmak. Çünkü döktüğümüz her sıvı yağ, nebatî yağ toprağa, suya, doğaya zarar veriyor.”
Yorumlar (0)
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Real Madrid 22 46
3. Barcelona 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 22 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16