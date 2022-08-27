Son Dakika
Atık su borusuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir okulun bahçesindeki atık su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Çevre 27.08.2022, 23:45
Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir okulun bahçesindeki atık su borusuna sıkışan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Nihat Kantarcı Caddesi’nde bir okulun yağmur suyu gider borusundan gelen sesi duyan vatandaşlar yavru kedinin mahsur kaldığını gördü. Kediyi çıkarmakta zorlanan vatandaşlar Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler yavru kediyi kısa sürede mahsur kaldığı yerden kurtardı. Yiyecek ve su verilen kedi doğal yaşamına bırakıldı.
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Adana Demirspor
|4
|9
|3. Fenerbahçe
|3
|7
|4. Başakşehir
|3
|7
|5. Beşiktaş
|3
|7
|6. Alanyaspor
|4
|6
|7. Giresunspor
|3
|6
|8. Galatasaray
|3
|6
|9. Antalyaspor
|4
|6
|10. Trabzonspor
|3
|6
|11. Konyaspor
|3
|5
|12. Karagümrük
|3
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Sivasspor
|3
|2
|15. Ümraniye
|4
|1
|16. Ankaragücü
|3
|1
|17. İstanbulspor
|4
|1
|18. Hatayspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Boluspor
|3
|6
|4. Samsunspor
|3
|5
|5. Gençlerbirliği
|2
|4
|6. Göztepe
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Pendikspor
|2
|4
|9. Sakaryaspor
|2
|3
|10. Erzurumspor
|3
|3
|11. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|12. Adanaspor
|2
|2
|13. Rizespor
|2
|2
|14. Denizlispor
|3
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Altınordu
|3
|1
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|4
|12
|2. M.City
|4
|10
|3. Brighton
|4
|10
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Leeds United
|4
|7
|6. Chelsea
|4
|7
|7. M. United
|4
|6
|8. Liverpool
|4
|5
|9. Brentford
|4
|5
|10. Newcastle
|3
|5
|11. Fulham
|4
|5
|12. Nottingham Forest
|3
|4
|13. Crystal Palace
|4
|4
|14. Southampton
|4
|4
|15. Aston Villa
|3
|3
|16. Bournemouth
|4
|3
|17. Everton
|4
|2
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|4
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Real Sociedad
|3
|6
|6. Barcelona
|2
|4
|7. Mallorca
|3
|4
|8. Athletic Bilbao
|2
|4
|9. Rayo Vallecano
|3
|4
|10. Celta Vigo
|3
|4
|11. Atletico Madrid
|2
|3
|12. Girona
|3
|3
|13. Valencia
|2
|3
|14. Almeria
|2
|1
|15. Sevilla
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Real Valladolid
|2
|1
|18. Elche
|3
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0
26
açık
Sayfalar Tümü