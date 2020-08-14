Atık su borusuna mahsur kalan yavru köpeği kurtardı

Sivas’ın Zara ilçesinde bir çiftliğin atık su borusuna girip mahsur kalan sahipsiz yavru köpeğin imdadına 19 yaşındaki Furkan Eser yetişti. Genç boruyu kırarak köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Zara ilçesine bağlı Yenicami Mahallesindeki çiftliklerinde hayvanları beslemeye giden Furkan Eser ve arkadaşları duydukları sesi takip ederek atık su borusunda mahsur kalan yavru köpeği fark ettiler. Eser, balta yardımıyla kırdığı boru içerisinden köpeği mahsur kaldığı yerden elleriyle çıkardı. 19 yaşındaki gencin ve arkadaşlarının yavru köpeği mahsur kaldığı yerden kurtarma anlarıysa cep telefonuyla kaydedildi.

Boruya açtıkları delikle köpeği kurtardıklarını belirten Furkan Eser, “Çiftliğe köpeklerimizi beslemeye geldiğimizde bir ses duyduk. Sesin kullanılmayan bir kanaldan geldiğini fark ettik. Kanaldan gelen sesi merak ettiğimiz için telefon kamerası ile köpeğin orada olduğunu tespit ettik. Kanalın girişinden köpeği çıkartamadığımız için orta kısımdan delik açıp köpeğimizi kurtardık” dedi.

Köpeği bulunduğu yerden kurtardıktan sonra veterinere götürerek muayene ettirdiklerini de sözlerine ekleyen Eser, sağlık probleminin olmadığını öğrendikten sonra köpeği tekrar çiftliğe getirerek sahiplendiğini belirtti.