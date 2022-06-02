Atık pet şişeler sanat eserine dönüştürüldü

GSK Türkiye, Türkiye Çevre Haftası kapsamında plastik atık toplama kampanyası ile artan çevre kirliliği ve kontrolsüz plastik atık kullanımına dikkat çekti. Şirket içinde 1 ay boyunca toplanan atıklarla oluşturulan heykel, TOG gönüllülerinin katılımıyla gerçekleşen GSK Fest’de sergilendi.

GSK Türkiye, global ESG politikaları çerçevesinde, çevre kirliliğine karşı çalışanlarının ve toplumun bilincini artırma amacıyla plastik atık toplama kampanyası başlattı. Çevre kirliliğine farkındalık oluşturmanın yanı sıra atık ayrıştırmanın önemine dikkat çekmeyi hedefleyen kampanyanın sonunda toplanan atıklardan bir heykel oluşturuldu ve GSK Fest adlı etkinlikte sergilendi. Sanatçı Barış Karayazgan öncülüğünde tasarlanan heykel, şirket içerisinde 1 ay boyunca toplanan atıklardan meydana getirildi. GSK ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) gönüllüleri iş birliğinde yapılan yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki bu heykel ile sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturmak amaçlanıyor. GSK Türkiye’nin kurumsal sosyal sorumluluk alanında uzun vadeli paydaşlarından vakıf iş birliğinde gerçekleştirilen ‘GSK Atak’ projeleri Dünya Çevre Günü ve Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde 3 farklı ilde devam edecek.

Türkiye’nin büyük şehirlerinde sıkça karşılaşılan düşük sürdürülebilirlik bilincinin uygulamalı bir yöntemle ele alınmasını hedefleyen projeler kapsamında, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve 4 Ekim Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü’nde 250 vakıf gönüllüsü genç ile buluşulacak. İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 3 büyükşehirde gerçekleşecek olan etkinliklerin ilkinde orman, kıyı ve çevre temizliği yapılacak. GSK gönüllülerinin ve ailelerinin de katılacağı çalışmaların ikinci basamağında ise hayvan barınaklarının temizliği ve onarımı yapılarak hayvan haklarının önemi konusunda farkındalık oluşturulacak.

“GSK gönüllüleri heykele Uni-GSK adını verdiler”

Vakfın 20 yıldır gençlerle birlikte sosyal sorunlara çözüm bulan bir vakıf olduğunu ifade eden TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, “GSK Türkiye ile 2013 yılından beri çalışıyoruz. Birlikte çok farklı projelere imza attık. Bunlardan ilki, 2013 yılında “Bağlanamam” projesiydi. Akabinde 2017 yılında ‘Sağlıklı Gençlik Hareketi’ projesini gerçekleştirdik. 2018 yılında ise “Kırmızıda Dur De” projesini hayata geçirdik. Bu sefer de odağımızda çevre ve hayvan hakları var. Çevre kirliliği ve hayvanları hakları tüm dünyanın sorunu. GSK Türkiye ve toplum gönüllüsü gençlerin dahil olduğu bu projede el birliği ile çevre kirliliği ve hayvan haklarına karşı farkındalık sağlamayı hedefliyoruz. İstanbul, Ankara ve İzmir’de devam etmeyi planladığımız bu projemizin ilk ayağını geçtiğimiz hafta gerçekleştirdik. Proje kapsamında pet şişeler ile dev bir zürafa heykeli yaptık. GSK gönüllüleri bu heykele Uni-GSK adını verdiler. Vakıf olarak bu tür projelere destek vermeye her zaman hazırız” şeklinde konuştu.

“Karbon ayak izimizi azaltarak çevreye olan etkimizi dengelemeye çalışıyoruz”

Sürdürebilirlik kavramının son dönemde çok fazla konuşulduğunu belirten GSK Türkiye İletişim ve Hasta İlişkileri Lideri Selcen Çökdü, “Dünyadaki çevresel sorunlar dikkate alınması gereken bir konu. Sürdürebilirlikle ilgili girişimlerin çevresel, sosyal ve kurumsal iletişim olarak üç eksende değerlendirilmesi gerekiyor. Bu yaklaşıma da dünyada ESG adı veriliyor. GSK olarak ESG hedeflerimiz doğrultusunda önümüzdeki 10 yıl içerisinde karbon ayak izimizi azaltarak çevreye olan etkimizi dengelemek istiyor, topluma değer katan projelerde yer almaya çalışıyoruz. Uzun zamandır bu doğrultuda sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyoruz. Atak projelerimiz de çevre ayağında gerçekleştireceğimiz projeler. Bu projelerimiz kapsamında atıktan yapılan heykel çalışmasının ardından 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde çevre temizliğine; 4 Ekim hayvanları koruma gününde ise hayvanların yaşam haklarına dikkat çekmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pet şişeleri kullanarak çocuklarla dev bir zürafa yaptık”

Sanatın hayatın her alanında olması gerektiğini vurgulayan Sanatçı Barış Karayazgan, “Pet şişeler bu eseri oluşturabilmek için en rahat kullanabileceğimiz malzemelerdi. Bu sebeple biz de 1 ay boyunca toplanan atık pet şişeleri kullanarak GSK çalışanları ve vakıf gönüllüleri ile dev bir zürafa heykeli yaptık. 2 saat içerisinde, kolektif bir çalışma ile yaklaşık 4 metre uzunluğundaki eserimizi tamamladık” diye konuştu.

“Bu tarz projelerde yer aldığımdan dolayı çok mutluyum”

GSK ile daha önce farklı projelerde birlikte çalıştıklarını belirten TOG Gönüllüsü Ömer Gökalp Kırçıl, “Bu projeyi duyunca oldukça heyecanlandım. Tüm gönüllü arkadaşlar ve GSK çalışanlarıyla beraber bir ekip ruhu ile projemizi tamamladık. Bu tarz projelerde yer aldığımdan dolayı çok mutluyum” dedi.