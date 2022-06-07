Atık malzemelerden yaptığı modellemelerden sergi oluşturdu

Sinop’ta görev yapan polis memuru Özkan Baloğlu, çevreden topladığı atık malzemeleri ‘diorama’ sanatıyla modelleyerek sergi oluşturdu. 9 yıldır uğraştığı eserler Çevre Haftası Sıfır Atık Projesi’ne örnek olacak önemli bir adım oldu.

Ağrı’da polislik yaptığı sırada kendisindeki yeteneği keşfederek çalışmalarına hobi olarak başlayan Özkan Baloğlu, ürettiği 16 eserini sergiye sundu. Baloğlu’nun yaptığı ürünler, ‘Türkiye Çevre Haftası’ çerçevesindeki ‘Sıfır Atık Projesi’nde farkındalık oluşturmak adına önemli bir başlangıç olduğunu ve daha da yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Özkan Baloğlu, “Çalışmalarıma 2003 yılında Ağrı’da yaptığım görev sırasında başladım. Malzemeleri tamamıyla atık malzemeler kullanarak, bir araya getirerek kendime özgü tasarım ve hayal gücüne dayalı olarak yaptığım çalışmalar. Kağnı arabasını modelleyerek kendimde bu yeteneği fark ettim, araştırdım. Zaman içinde yaptığım çalışmalarla da kendimi geliştirdim ve gittiğim her ortamda, gezdiğim her yerde işime yarayan atık malzemeleri toplamaya başladım. Şu anda burada 16 tane eserim var, bir tane de yarım, devam ediyor” diye konuştu.

“Önemli bir başlangıç olarak görüyorum”

Baloğlu, küçük çapta yaptığı eserlerin ortalama 2-3 hafta, büyük boyuttaki eserlerinin ise 3-4 ay kadar sürdüğünü belirtti. Aynı zamanda polislik yapan Baloğlu, “Sinop’ta görevliyim, Valimiz ve Emniyet Müdürümüz sergimize geldiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Çevre Haftası Sıfır Atık Projesi kapsamında farkındalık için atılan adımlara önemli bir başlangıç olarak görüyorum bu etkinliği” şeklinde konuştu.

Diorama sanatının ülkemizde yeni gelişmekte olan bir dal olduğunu dile getiren Baloğlu, “Çok fazla uğraşan kimse yok sanatçılarımız yeni yeni bu alanda çalışmalar yapıyor ama ben 9 yıldır aynı şekilde yılmadan usanmadan devam ediyorum” dedi.

Sevda Baloğlu, eşinin sabırla yaptığı sanatı ailecek desteklediklerini söyleyerek, “Kızım da babasına destek oluyor, doğada atık malzemeleri topluyor babası için” ifadelerini kullandı.

Sergiyi ziyaret eden Osman Taşkın Sıfır Atık Projesi’ne verdiği katkıdan dolayı Baloğlu’na teşekkür ederek, “İl Emniyet Müdürlüğümüzde görevli bir arkadaşımızın böyle bir sergiye ulaşması ve valilik tarafından uygun görülerek sergi açılması çok güzle bir olay. Gayet memnunuz, çok güzel” diye konuştu.