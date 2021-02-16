Atık malzemelerden sokak hayvanları için yuva yaptılar

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşayan gençler, belediyeye ait katı atık toplama tesisinden topladıkları malzemelerle, sokak hayvanlarının barınabilmesi için sıcak yuvalar inşa etti.

Soğuk havaların etkisini gösterdiği Gebze ilçesinde yaşayan bir grup genç, sokak hayvanlarının üşümemesi için örnek bir projeye imza attı. Bu kapsamda alışılagelmiş yuvaların dışında sokak hayvanlarına birer barınak yapabilmek için yola çıkan gençler, soluğu Gebze Belediyesi Katı Atık Toplama Tesisi’nde aldı. Gençler, buradan buldukları, vatandaşlar tarafından çöp olarak değerlendirilen geri dönüşüm malzemelerini kamyonete doldurarak başka bir yere götürdü. ‘Dostlarımız üşümesin’ sloganıyla yola çıkan gençler, ‘Her çöp atık değildir’ düsturuyla bu malzemeleri kullanarak el emekleriyle sokak hayvanları için sıcak yuvalar inşa etti. Daha sonra gençler, bu barınakları Gebze’nin çeşitli mahallerine bıraktı. Bu şekilde gençler hem ‘Sıfır Atık’ projesine destek oldu, hem de sokak hayvanları için sıcak yuvalar yaptı.

“İnşallah dostlarımız için güzel barınaklar inşa edeceğiz”

Bu hafta da çok güzel bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını söyleyen AK Parti Gebze Gençlik Kolları Başkanı Enes Altuntaş, “Bizlerin yakın dostları hayvanlarımız için barınak ve mama yardımında bulunacağız. Yalnız barınaklarımızı icra ederken bir çoğumuz için çöp olarak nitelendirilen geri dönüşüm malzemelerinden faydalanmaya karar verdik. Gebze Belediyemizin Katı Atık Toplama Tesisi’nde buradaki ürünleri kullanarak İnşallah hayvanlarımız için, dostlarımız için güzel barınaklar inşa edeceğiz. Bu projemizi yaparken bizlere destek olan büyüklerimize çok teşekkür ediyorum. Gebze Belediyemiz 2 defa sıfır atık ödülü almış ve Gebzeli hemşerilerimizin daima hizmetinde olan, bizlerin daha güzel bir şehirde, daha güzel bir kentte yaşamasına vesile olan kıymetli büyüklerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.