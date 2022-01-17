Atık lastikler asfalta dönüşüyor

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde, 2021 yılında 4 bin 233 ton atık, 7 bin 453 kilogram atık yağ, bin 498 kilogram atık ilaç, bin 906 kilogram atık pil, 2 bin 548 kilogram elektronik atık ve bin 775 adet ömrünü tamamlamış lastik geri dönüşüme kazandırıldı.

Yıldırım Belediyesi, atıkların azaltılması, kaynağında ayrı biriktirilmesi, geçici depolanması, ayrı toplanması, taşınması ve işlenmesi süreçlerinin hepsini içine alan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tam destek veriyor.

Yıldırım Belediyesi’nin geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağından ayrı toplanması ve geri kazanıma gönderilmesi amacıyla Yiğitler Mahallesi’nde yapımına devam ettiği ‘Atık Getirme Merkezi’ ve ‘Kompost Tesisi’nde sona yaklaşılıyor. 3 bin metrekare alan üzerine kurulan ‘Atık Getirme Merkezi’nde vatandaşların, ahşap, cam, plastik, metal, giysi, kâğıt, pil ve yağ gibi 14 farklı sınıfta, getirdikleri atıklar depolanacak.

Tesiste toplanacak atıklar lisanslı geri dönüşüm firmalarına gönderilerek geri dönüşümü sağlanacak. Geri dönüşüme kazandırılamayan diğer atıklar ise mevzuata uygun bir şekilde bertaraf edilmesi için ilgili tesislere yönlendirilecek. Büyükşehir çöp depolama sahasına giden evsel atık miktarını azaltmak amacıyla 50 metrekare alanda kurulan ‘Kompost Tesisi’ ile organik atıklar kompost makinesi aracılığı ile doğal gübre haline getirilecek. Yıldırım Belediyesi hem depolamaya giden atık miktarını azaltmış hem de bu atıklardan gübre elde etmiş olacak. Proje kapsamında israfın önüne geçilerek, kaynaklar daha verimli kullanılabilecek. Yıldırım Belediyesi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ile 2022 yılında Bursa’ya kazandıracağı Toplama Ayırma Tesisi ile de ambalaj atıklarının toplanıp ayrıştırılmasını sağlayacak.

Mobil atık merkezleri

Yıldırım Belediyesi, geri dönüşümü teşvik etmek ve kolaylaştırmak için ilçenin dört bir yanına mobil atık getirme merkezleri kuruyor. Ekipler tarafından; sitelere, okullara ve ilçenin belirli meydanlarına yerleştirilen mobil atık getirme merkezleri ile atıklar kaynağında ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılıyor. 2021 yılında ilçeye 39 adet mobil atık getirme merkezi yerleştiren Yıldırım Belediyesi, mobil atık getirme merkezlerinin sayısını 2022 yılında 250’ye çıkarmayı hedefliyor.

Yıldırım Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen ‘1 Litre Atık Yağ Getirene 5 Litre Su Hediye’ kampanyası kapsamında; 1 litre atık yağ teslim eden vatandaşlara 5 litre su hediye ediliyor. 2021 yılında 7 bin 453 kilogram atık yağ toplayan Yıldırım Belediyesi, kampanya ile mutfakta kullanılan atık yağların lavaboya dökülmesinin önüne geçilerek, su kirliliğini engelliyor. Geçtiğimiz yaz Muğla’da yaşanan yangın felaketlerinin yaralarını sarmak için Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, hem felaket bölgesine destek olmak hem de atıkların geri dönüşümü konusunda farkındalık oluşturmak için başlatılan ‘Geri Dönüştürülebilir Atıklarınız Fidana Dönüşüyor’ kampanyası ile 2 bin fidan dikildi. Elektronik atıkların doğayı kirletmesinin önüne geçmek için de ‘Elektronik Atık Getirene Led Ampül Hediye’ kampanyasını düzenleyen Yıldırım Belediyesi; elektronik atık ve pillerini geri dönüşüme gönderilmek üzere ekiplere teslim eden vatandaşlara tasarruflu led ampül hediye ediyor. Yıldırım Belediyesi kampanya kapsamında 2021 yılında 2 bin 548 kilogram elektronik atık topladı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri, ‘Emektar Kitaplarınız Geri Dönüşüyor’ kampanyası ile ömrünü tamamlamış defter ve test kitaplarını getiren 200 gence kırtasiye hediye çeki verdi. Engelli aracı kampanyalarına destek olabilmek amacıyla ilçenin belirli noktalarına mavi kapak toplama kutuları yerleştiren Yıldırım Belediyesi, kampanyada toplanılan her mavi kapak engelli vatandaşlara engelli araç olarak desteği sağlayacak. Yıldırım Belediyesi, insan sağlığını tehdit eden atık ilaçları da çevreye zarar vermeden toplayabilmek için ‘Evsel Atık İlaç Toplam Kampanyası’ düzenledi. Kampanya kapsamında, vatandaşlar son kullanma tarihi geçen ilaçları eczanelere yerleştirilen toplama kutularına atıyor. 2021 yılında 49 eczaneden bin 498 kilogram atık ilaç toplayan belediye ekipleri yine belirli aralıklarla bu ilaçları toplayıp imha ediyor.

Atık lastikler asfalta dönüşüyor

Yıldırım Belediyesi, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla, ömrünü tamamlamış lastikler doğaya atılmadan geri kazandırılıyor. Ömrü bitmiş otomobil lastiklerinin kauçuk tozu haline getirilerek asfalt içine katılıp kullanılmasını sağlayan Yıldırım Belediyesi, 2021 yılında ömrünü tamamlayan bin 775 adet lastiği kullanarak, 2 bin 312 ton modifiye asfalt elde etti.

Yıldırım Belediyesi; vatandaşları bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak için de eğitim programları düzenliyor. 2021 yılında 106 eğitim kurumunda 6 bin 264 kişiye eğitim veren Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki okulları ziyaret ederek öğrencilere sıfır atık, geri dönüşüm, tasarruf, küresel ısınma ve çevre konularında eğitim veriyor. Ekipler, 2021 yılında ilçede faaliyet gösteren 35 anaokulunda eğitim gören 967 miniğe de çevre bilinci eğitimi verildi. Ayrıca ilçede faaliyet gösteren 180 markette sıfır atık denetimi yapıldı.

“Geri dönüşüme önem veriyoruz”

Yıldırım’ı sıfır atık, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında marka kent yapmak için çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Çevre kirliliği, tüm dünyada giderek büyüyen ve geleceğimizi tehdit eden bir sorun. Çevre kirliliğinin ve tehdidinin bertaraf edilebilmesi için yapılacak en doğru iş ise geri dönüşümü yaygınlaştırmak. Biz de atıkların geri dönüşüme kazandırılması için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Etkin geri dönüşüm faaliyetleriyle hava kirliliğini ve su kirliliğini önemli ölçüde azaltabiliyoruz. Çevreye duyarlı uygulamalarımızla insan sağlığını tehdit eden durumların önüne geçiyor, çevremizi koruyarak gelecek nesillere bırakıyoruz. Geri dönüşüm sayesinde hem çevremizi koruyor hem de ekonomimize artı değer katıyoruz. Yıldırım Belediyesi olarak, Yıldırım’ı tam anlamıyla çevre dostu bir kent haline getirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.