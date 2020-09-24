Atık çim ve ağaç dalları saman oluyor

Adana’da uyguladığı “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Sıfır Atık” Belgesi verilen Seyhan Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde faaliyete geçirdiği öğütücü geri dönüşüm makinesi ile toplanmış çim ve budanmış ağaç dallarını samana dönüştürmeye başladı.

Seyhan Belediyesi; Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde topladığı, biçilen çimlerin atıkları, budanmış ağaçların dal ve yaprakları ile benzer atıkları, “Sıfır Atık Yönetim sistemi” çerçevesinde faaliyete soktuğu “öğütücü geri dönüşüm makinesi” ile geri dönüşümünü sağlayarak saman elde etmeye başladı. Geri dönüşüm makinesi ile yaprak, ağaç dalları ve çim gibi atıklar öğütülerek samana dönüştürülüyor. Atıklardan elde edilen saman ise yine Seyhan Belediyesi tarafından üretimine başlanan kompost gübre için hammadde, ayrıca belediyenin peyzaj süsleme çalışmalarında katkı maddesi olarak kullanılıyor.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, gelecek nesillere temiz ve yeşil bir çevre bırakmanın ilk şartının atıkların kontrol altına alınması, ayrıştırılması ve geri dönüşümünün yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

“Sıfır Atık Yönetim sistemi” ile atıkların ayrıştırılarak toplanmasına da ciddi önem verdiklerini aktaran Başkan Akay şöyle konuştu:

“Atıkların ayrıştırılarak ekonomiye geri kazandırılması için yaptığımız çalışmalar meyvelerini veriyor. Bu çerçevede, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin sorumluluk sahasında yaptığı çim biçme, ağaç budama, park bakımı gibi çalışmalardan oluşan atıkları sıfır atık parolasıyla geri dönüştürmeye başladık. Öğütücü geri dönüşüm makinesi ile toplanan atıklar, samana dönüştürülüyor. Samanı da diğer üretim alanlarımızda hammadde olarak değerlendiriyoruz. Çöplerin ayrıştırılarak toplanması başta olmak üzere elde edilen atıkların geri dönüştürülerek değerlendirilmesi çalışmalarımızı çeşitlendireceğiz.”