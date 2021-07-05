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Atı araca bağlayıp çektiler

Kahramanmaraş’ta bir atın sepetli elektrikli motosiklete bağlanıp çekilmesi tepki gördü.

Çevre 05.07.2021, 10:01
Atı araca bağlayıp çektiler

Kahramanmaraş’ta bir atın sepetli elektrikli motosiklete bağlanıp çekilmesi tepki gördü.

Merkez Onikişubat ilçesi Necmettin Erbakan Bulvarı’nda meydana gelen olayda, üzerinde 2 kişi bulunan plakası öğrenilemeyen sepetli elektrikli motosiklete bağlanan atı gören çevredeki vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Bağladıkları atı çekerek yolculuk yapan kişiler bir süre sonra trafikte gözden kayboldu.
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