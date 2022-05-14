Ateş savaşçıları hazır

Mersin’in Silifke ilçesinde, Silifke ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüklerinin ortaklaşa düzenlediği yangın tatbikatında yangın işçileri ter döktüler. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı tatbikatta ekipler alevlere karşı meydan okudular.

Mersin Orman Bölge Müdürlüğünce il genelindeki işletme müdürlüklerinde başlatılan ve çıkabilecek orman yangınlarına karşı yangın ekiplerinin koordineli şekilde söndürme çalışması yapmaları uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

İlk olarak Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ve Yangın Şube Müdürü Mehmet Alper tarafından bilgilendirilen Silifke ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüklerinin çalışanları ve yangın ekipleri bilgilendirme sonrasında Çamdüzü Orman deposunda uygulamalı tatbikat yaptılar.

Yapılan tatbikata Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, Bölge Müdür Yardımcısı Beyhan Altıntaş, Yangın Şube Müdürü Mehmet Alper, Silifke Orman İşletme Müdürü Hasan Arslan, Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, Orman Muhafaza Memurları, 13 arazöz, 4 su tankeri, 7 yangına ilk müdahale aracı ile toplam 80 yangın işçisi katıldı.

Yangın mevsimi öncesi yapılan çalışmalar ve tatbikatlar hakkında bilgi veren Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman, “2022 yılı orman yangınları ile mücadele hazırlıklarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. 2021 yılında çok büyük felaketler yaşadık. Orman Genel Müdürlüğü olarak da yaşadığımız felaketten çok büyük dersler çıkardık. Tedbirlerimizi arttırdık” dedi.

“2022 yangın sezonunda Mersin’e 4 helikopter konuşlandırıldı”

2022 yangın sezonu öncesi Mersin’e 4 helikopter konuşlandırıldığını ifade eden Akduman, “Orman Genel Müdürlüğü 54 helikopter ekibi ile anlaşmasını yaptı. Bunun 4 tanesi Mersin ilinde olacak. Bunlar Mersin Davultepe, Silifke, Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde konuşlandırıldılar. Bunun dışında Mersin genelinde 20 su ikmal aracı, 74 yangına ilk müdahale aracı, 58 arazözümüz yangın sezonuna hazır bekliyor. Bunları Mersin genelinde yangın riskine göre konuşlandırdık. Eğitim çalışmalarımız da yılbaşından itibaren devam etmekte. İlk olarak teknik eleman arkadaşlarımızın eğitimini tamamladık. İş makinesi operatörlerimizin eğitimlerini yaptık. Halkın bilinçlendirme çalışmalarını tamamladık. Önleyici çalışmalarda ne kadar başarılı olursak, yangının büyümesine de o kadar engel olacağız. Şu anda da yangın ekiplerimizin işbaşı eğitimlerini yaparak tatbikatlar gerçekleştiriyoruz” dedi.

“AFAD’ın da dahil olacağı Türkiye geneli ve uluslararası düzeyde büyük tatbikatlar yapılacak”

"Bu yıl ilk defa Türkiye’de AFAD’ı da dahil edeceğimiz büyük tatbikatlar yapmayı planladık" diyen Akduman, “Bu tatbikatlar için 4 pilot bölge seçildi, Adana, Mersin, Antalya ve Muğla. Adana birinci basamak tatbikat olacak. Yani küçük ve orta ölçekli bir yangın çıktığı zaman o bölge müdürlüğü kendi iç imkanları ile o yangına müdahale edecek. İkinci basamak Mersin ili. Kendi imkanlarının dışında çevre bölge müdürlüklerinde de yardım talep ederek tatbikat gerçekleştirecek. Üçüncü basamak Antalya ili. Üçüncü basamak da Türkiye’nin her tarafından yardımlar talep ederek bütün imkanlarla tatbikat yapacaklar. Son olarak dördüncü basamak olarak da Muğla ili. Yani geçen yılki gibi çok şiddetli ve büyük yangınların olduğu, uluslararası desteğin de talep edildiği bir tatbikat olacak. Bu tatbikatlar eş zamanlı olacak. Mersin tatbikatı 26 Mayıs’ta nükleer santralin de bulunduğu Yanışlı Mahallesi’nde Mersin Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, bütün kurum kuruluşlar ile çevre illerden gelecek olan destek kuvvetlerle gerçekleştirilecek. Bu tatbikat 1200 hektarlık bir alanın yandığı hesap edilecek olan bir tatbikat olacak. Bu tatbikatta mahalle tahliyesi, karayollarının trafiğe kapanması, turistik tesis ve yazlık sitelerin tahliyesi, denizden sahil güvenlik tahliyesi, büyük ve küçükbaş hayvan tahliyesi, evlerin ve orman yangının söndürülmesi gibi olaylar ele alınacak. Böylelikle yaşanabilecek büyük bir orman yangınında ekipler tüm görevlerini ve sorumluluklarını öğrenmiş olacak” dedi.