Atatürk Üniversitesi depremzedeler için seyyar tuvalet üretiyor

Atatürk Üniversitesi bünyesinde üretilen mobil üniteler ve tuvalet kabinleri deprem bölgelerine sevk edilmeye başladı. Üniversite şimdiye kadar afet bölgesine 100 adet seyyar tuvalet gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve toplamda 10 ilde yıkıcı etki oluşturan depremler sonrasında Atatürk Üniversitesi, deprem bölgesinde ihtiyaç duyulan mobil ünite ve tuvalet kabinlerini üreterek afet bölgelerine gönderime başladı. Günde 20 adet tuvalet kabini üreten üniversite ilk kabinleri Adıyaman bölgesine gönderdi. Üretilen seyyar tuvaletlerden şimdiye kadar ise bölgeye 100 adet kabin göndermiş durumda bulunuyor. Diğer taraftan bölgedeki ekmek ihtiyacını da gidermek için, Atatürk Üniversitesi Gıda ve Hayvancılık Merkezi ekmek fabrikasında hem Üniversite adına hem de Kızılay ve Erzurum Ticaret Borsası adına 100 bin ekmek üretildi. Üretilen ekmekler Kızılay’a teslim edilerek deprem bölgesine gönderildi.