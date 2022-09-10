Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü, bazı gayrimenkullerin TOBB’a devredildiğine yönelik iddiaları yalanladı

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü (AOÇ), bazı gayrimenkullerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) devredildiğine yönelik iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

AOÇ Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda bazı gayrimenkullerin TOBB’a devredildiği ifadelerine ilişkin söz konusu binaların eski Başbakanlığa ait lojmanlar olduğu ifade edildi. Paylaşımda şöyle denildi:

“Çeşitli medya kuruluşlarında yer alan Atatürk Orman Çiftliği’ndeki bazı gayrimenkullerin Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) devredildiğine ilişkin iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Söz konusu satışa konu Söğütözü’nde bulunan ve eski Başbakanlığa ait lojmanlar, Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin dışındadır. Atatürk Orman Çiftliğine ait lojman veya arazilere ilişkin bir satış veya devir söz konusu değildir. 1983 yılından bugüne kadar Atatürk Orman Çiftliği arazilerinde herhangi bir satış veya devir işlemi yapılmamıştır.”