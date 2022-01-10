Atatürk Barajında dev turna balığı yakalandı

Adıyaman Atatürk Barajı göletinde yakalanan 30 kiloluk dev turna balığı ağlara takıldı.

Atatürk Barajı göletinde bir balıkçı 1 metre 20 santim uzunluğunda, 30 kilo ağırlığında turna balığı yakaladı. Yakalanan dev turna balığı kent merkezinde faaliyet gösteren Mustafa Kaplan isimli balıkçının iş yerinde sergilendi. 30 kilo ağırlığında 1 metre 20 santim uzunluğundaki turna balığı, vatandaşların ilgisini çekti. Turna balığının belirli dönemlerde görüldüğünü dile getiren Mustafa Kaplan, “Bu balığımızı balıkçı arkadaşlarımız yakaladı. 1 metre 20 santim üzerinde, 30 kilogram civarında. Atatürk Barajında mevsimine göre çıkıyor. Her zaman çıkmayabiliyor. Sonbahar da ve bu mevsimde ortaya çıkıyor. Atatürk Barajının ilk balığıdır, orijinaldir. Sizin de gördüğünüz gibi çok nadir çıktığı için bizlerde tezgahımızda Adıyaman halkı için sergiliyoruz. Gelen vatandaşlar hem bakarlar hem de alıcı olurlar. Tabi ki merak ediyorlar, sabahın erken saatlerinde normalde kimse olmaz ama insanlar gelip bakıyor” dedi.

Turna balığını görmek için gelen vatandaşlardan Ziya Gül, “120 santim boyunda 30-35 kilo ağırlığında bizim Adıyaman, Fırat balığıdır, Turna balığı. Lezzetli ve kılçıksız bir balıktır. Bizlerde merak edip geldik, talibiz bizde. Atatürk Barajında çıkıyor” diye konuştu.