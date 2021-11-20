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Atatürk Arboretumu’nda renk cümbüşü

Sonbaharın son günlerinde Atatürk Arboretumu’nda adeta renk cümbüşü oluştu. Sarı, kızıl ve yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan alan havadan görüntüleriyle de hayran bıraktı.

Çevre 20.11.2021, 09:27
Atatürk Arboretumu’nda renk cümbüşü

Sonbaharın son günlerinde Atatürk Arboretumu’nda adeta renk cümbüşü oluştu. Sarı, kızıl ve yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan alan havadan görüntüleriyle de hayran bıraktı.

Sonbaharın son günlerinde Sarıyer’de bulunan Atatürk Arboretumu’nda renk cümbüşü yaşanıyor. "Canlı Ağaç Müzesi" olarak da adlandırılan arboretum, mevsimin etkisiyle oluşan sarı, kızıl yeşilin tonlarıyla ziyaretçilerini ağırladı. Arboretuma gelen her yaştan vatandaş, yeşilin ve doğanın tadını çıkardı. Kimi vatandaşlar kuş sesleri eşliğinde göletin kenarında fotoğraf çekti, kimileri ise sararmış yaprakların kapladığı yürüyüş parkurunda gezdi. Alana gelen vatandaşlar ve arboretumda oluşan renk cümbüşü ise havadan drone ile görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerle farklı türde çok sayıda ağaç türüne ev sahipliği yapan arboretumdaki hayran bırakan manzara gözler önüne serildi.

“Sonbahar renklerinin bulunduğu bu atmosferde olmak çok güzel”

Evlilik yıl dönümlerinde sakin bir ortamda zaman geçirmek için eşiyle birlikte arboretuma geldiklerini anlatan İrem Kodak, “Kasım bizim için çok güzel bir ay, bugün bizim evlilik yıl dönümümüz. O yüzden kasım, son bahar ayı bizim için çok değerli. Kasımda aşk başkadır derler ya doğayı çok seven bir çiftiz. Vakit buldukça da doğayla haşır neşir olmayı çok severiz. Özellikle şu anda sonbahar renklerinin bulunduğu bu atmosferde olmak bizim için çok güzel. Şimdi yürüyüşler yapacağız, bugünden keyif alacağız. Temiz hava ve oksijen hepimizin buna ihtiyacı var. Fırsat bulup kaçtık şu an her fırsatta doğayı öneriyoruz” dedi.

“Yeşilin birçok renk tonunu görebilecek bir alan”

Doğanın birçok renginin bir arada oluşunun çok güzel gözüktüğünü ve yıl dönümlerinde arboretumu tercih ettiklerini anlatan Alper Kodak, “Kasım ayı için şansımıza çok güzel bir hava denk geldi. Doğayla yeşille bir arada olabileceğimiz bir yere gelmek istedik. Sonbaharın bütün renkleri görebileceğimiz, çevre düzeni ve görüntü olarak da çok hoş bir yer. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir mekan. Yeşilin birçok renk tonunu görebilecek bir alan” ifadelerini kullandı.

“İstanbul’da kaçış noktalarından biri, insanlar buraya gelmeli”

Arboretuma ailesi ve arkadaşlarıyla gelen vatandaşlardan Berna Oskay, “Aslında buraya geçen sene de geldik çocuklarla, İstanbul’da kaçış noktalarından biri, gerçekten sonbaharın tüm renklerinin yaşandığı bir yer. O yüzden çok severek geliyoruz. Bugün de arkadaşlarımızla geldik. Çocuklar çok mutlular, bence insanlar buraya gelmeli. Sonbahar inanılmaz keyifli. Burada sarının, turuncunun, yeşilin tüm tonlarını görebiliyoruz” şeklinde konmuştu.

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