banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Reynmen'e hapis şoku...
Reynmen'e hapis şoku...
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
Netflix Türkiye üyelik paket fiyatlarına zam
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
'Herkesi ismiyle soyadıyla söyleyeceğim'
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...
Ankaragücü Galatasaray’ı yendi, dipten kurtuldu...

AtaTohum’da atalık tohum çeşidi 392’ye ulaştı

Atakum Atatohum Merkezi, atalık tohum gönüllüleriyle ikinci tohum takası etkinliğini gerçekleştirdi. “Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır” sloganıyla geçen yıl açılan Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası Atatohum’un bu etkinlikle birlikte 392 çeşit atalık tohuma ulaştı.

Çevre 04.03.2021, 17:24
2
AtaTohum’da atalık tohum çeşidi 392’ye ulaştı

Atakum Atatohum Merkezi, atalık tohum gönüllüleriyle ikinci tohum takası etkinliğini gerçekleştirdi. “Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır” sloganıyla geçen yıl açılan Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası Atatohum’un bu etkinlikle birlikte 392 çeşit atalık tohuma ulaştı.

Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası olan Atakum Belediyesi Atatohum Merkezi, ata tohum gönüllüleriyle ikinci takas etkinliğini gerçekleştirdi. “Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır” sloganıyla yola çıkan ve yerel tohumların geleceğe taşınması, sonraki nesillerin de sağlıklı gıda ihtiyacına yanıt verebilmek için çalışmalarını sürdüren AtaTohum Merkezi, “Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri” grubuyla gerçekleştirdiği etkinlikte yerel tohumların takas yöntemiyle daha fazla yaygınlaşması için ev sahipliği yaptı. Korona virüsü önlemleri kapsamında Atatohum Merkezi’nin bahçesinde, açık havada ve sosyal mesafe kurallarıyla gerçekleşen etkinliğe Atakum Belediyesi Meclis Üyesi Özlem Danışman, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri Koordinatörü Ayşe Yılmaz, Türkiye Atalık Tohum Takası Gönüllüleri (TATTG) Yönetim Kurulu üyesi Ender İren ve çok sayıda tohum gönüllüsü katıldı. Katılımcı gönüllülere ise etkinlik sonunda teşekkür belgesi verildi.

Samsun’un ilçelerinden gelen 100’e yakın tohum gönüllüsü aynı zamanda Atatohum Merkezi’ne tohum bağışında bulunarak tohumların güvenli kayıt altına alınması ve muhafaza edilmesine destek oldu. 2020 yılının haziran ayında 232 çeşit tohumla açılan Atatohum Merkezi’nde, Türkiye’nin dört bir yanından gelen tohum destekleri ve takas etkinlikleriyle 392 çeşit ata tohumu kayıt altına alınmış oldu. İkinci takas etkinliği sonrasına Atatohum Merkezi 4 yeni türe de ev sahipliği yapmaya başladı. Bağışçıların merkeze hediye ettikleri coğrafi patenti alınmış Ardahan’dan Posof Fasulyesi ile coğrafi patent başvurusu yapılmış Ardahan Kavılca buğdayı ile Posof buğdayı, Çorum’dan Alaca mor soğanı envantere kazandırıldı. Etkinlikte, tohum gönüllüleri birbirleriyle de tohumlarını paylaştı. Böylece atalık tohumlar farklı topraklarda yeşermek üzere el değiştirdi.

Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, tohum gönüllüleri ile bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, “Öncelikle Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’nin bir cenazeye katılması gerektiğinden aramızda olamadığını belirtmek isterim. Ancak siz değerli katılımcılarımıza Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’nin sevgi ve selamlarını iletiyorum. Atatohum Merkezi ‘Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır’ sloganıyla yola çıktı. Buradaki yoğun ilgiyi ve atalık tohuma gönül verenlerin çoğaldığını gördüğümüzde bu sloganın ne kadar doğru olduğunu görüyoruz. Bir tohum, bir ülkeyi kurtarır. Sizler her biriniz bu tohumları üreterek, gelecek kuşaklara aktararak bu tohumların sürdürülebilir olmasını sağlayacaksınız. Biz buna gönülden inanıyoruz. Özellikle Samsun bölgesinde atalık tohum gönüllülerinin oluşması, bizim için çok büyük bir kazançtır. Samsun ve Karadeniz için bir kazançtır. Biz böyle görüyoruz. Atatohum Merkezi de özellikle Karadeniz tohumlarının ülke çapında yaygınlaşması ve envanter altına alınması amacıyla kurulmuş bir merkezdir. Burada biz sizden aldığımız tohumları saklıyoruz, üretiyoruz, kayıt altına alıyoruz özellikle de bağışçısının adıyla kayıt altına alıyoruz. Gelecek kuşaklar buradaki envantere dönüp baktığında, oradaki isimler arasında annesinin, dedesinin, ninesinin isimlerini görecek diye umut ediyoruz” dedi.

Takas etkinliklerinin önemini de anlatan Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, “Biliyorsunuz, çıkan bir kanunla yerel ve sertifikasız tohumların satışı yasaklandı. Bundan dolayı da insanlar bir refleks geliştirdiler. Dediler ki, ‘Ben bunu satamıyorsam, paylaşırım. Değişirim, gene kullanırım. Ama ben o sağlıklı besini, o ekosisteme alışmış doğal tohumu, o bitkiyi kullanmam gerekiyor.’ Buna inanarak da Türkiye çapında tohum takas etkinlikleri ve şenlikleri yapılmaya başlandı. Bu yüzden de bizler size çok değer veriyoruz. Çünkü bu ekip ve bu ekiple beraber yayılarak büyüyecek olan ekip Türkiye’de yerel tohumların ve atalık tohumların gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacaktır. Biz burada her sene belli bir parselde kışlık ve yazlık tohumlarımızı üretiyoruz. Yine bu yıl yapacağımız bir uygulamayla, siz tohum gönüllüleri ile beraber bahçemizin bir bölümünde sizin tohum üretmenizi sağlayacak bir alanı sizin kullanımınıza sunarak, yazlık tohumlarla başlamak suretiyle atalık tohum üretim sürecine sizleri de dahil etmeye hazırlanıyoruz. Bu konudaki hazırlıklarımız da birkaç hafta içerisinde bitecek. Atatohum Merkezi kurulurken 232 olan tohum sayımız, bugün 392’ye ulaştı. Bu ciddi bir rakam ve gelişme. Bu çalışmamız Karadeniz kıyısındaki illere yayıldığında sandıklardaki tohumlar da ortaya çıktıkça çok ciddi rakamlara ulaşacaktır. Bu etkinlikle birlikte elimize gelen özel tür tohumlar var. Coğrafi işaret atmış, yörenin kaybolmaması gereken çok değerli tohumları bunlar. Bu tohumları da sizlerle birlikte gelecek kuşaklara aktaracağız. Amacımız hem tohumların envanterini tuttuğumuz bir alan oluşturmak hem de çocuklarımıza, gençlerimize de ata tohumun değerini anlatacak bir merkez halinde tutmak. O yüzden pandemi sonrasında merkezimizde eğitim alanları oluşturarak, fidan dikmek, tohum ekmek, budamak, toplamak konularında eğitim veren bir yer haline geleceğiz. Hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki bir tohum, bir ülkeyi kurtarır” diye konuştu.

Türkiye Atalık Tohum Takası Gönüllüleri (TATTG) Yönetim Kurulu üyesi ve Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri yöneticilerinden Ender İren, “Ata tohumlarımız organik tohumlar. Atakum Belediyesi ile birlikte yapmış olduğumu bu ikinci etkinlikte biz yine hem kendi üretmiş olduğumuz hem de yurdun değişik yerlerinden gelmiş ata tohumlarımızı bir araya gelip davetlilerimize ücretsiz hediye ediyoruz. Sizden istediğimiz bu tohumların üretilmesi. Tabii tüketebilirsiniz de. Ancak mahsullerinizden çıkan tohumları yine bize veya Atatohum Merkezi’ne hediye etmenizi rica ediyoruz. Böylece tohumların sürekliliğini sağlamış olacağız. Çünkü sağlıklı beslenmemiz gerekir. Sağlam kafa, sağlam vücutta olur. Bugün Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri Koordinatörü Ayşe Hanım ile birlikte 30 yeni çeşit hediye ediyoruz. Bunlardan 4’ü çok özel tohumlar. Ardahan’dan Posof fasulyesi ile coğrafi patent başvurusu yapılmış Ardahan Kavılca buğdayı ile Posof buğdayı, Çorum’dan Alaca mor soğanı da hediyemiz. İnşallah Samsun topraklarına uyum sağlarlar. Biz yine patentli ürünleri Atatohum’a getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Geçmişten Geleceğe Ata Tohum Gönüllüleri Koordinatörü Ayşe Yılmaz, “Bir kurumun çatısı altında bu ata tohumların saklanacak olmasından çok mutluyum. Bizler sivil olarak gayret gösteriyoruz ama Atilla Başkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Gönül vermiş ve bu konuda çok iyi. Bu tohumların çoğalacağını da biliyoruz, o yüzden gönül rahatlığıyla teslim ediyoruz. İyi ki varsınız. Yolumuzu açtınız."
Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 26 54
4. Trabzonspor 26 48
5. Hatayspor 27 46
6. Gaziantep FK 27 43
7. Alanyaspor 26 42
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 24 39
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 26 44
6. Liverpool 26 43
7. Everton 25 43
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 25 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Celta de Vigo 25 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20