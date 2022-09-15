Ataşehir’de hastane bahçesi ‘Dünya Temizlik Günü’ için temizlendi

Ataşehir’de bulunan Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesi, ‘Dünya Temizlik Günü’ çerçevesinde farkındalık oluşturmak için temizlendi.

Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Let’s Do It Çevre Koruma Kuruluşu, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesini ‘15 Eylül Dünya Temizlik Günü’ çerçevesinde temizledi. Etkinlikte, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, Ataşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Şimşek, ve Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yılmaz da gönüllülerle birlikte bahçeyi temizledi. Etkinlik çerçevesinde, yere atılan cam, plastik, izmarit ve çeşitli atıklar toplandı.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Çerkez, ”Hastanemizin bahçesindeyiz. Amacımız, Dünya Temizlik Günü ile ilgili insanların dikkatini çekmek, çevreyi ve doğamızı korumak. Bu dünyada yalnız biz yaşamıyoruz, bir sürü canlılar yaşıyor. Onların hakkını gasp etmemek için, temiz bir yerde yaşamak için bir etkinlik yaptık” dedi.

“Hastanenin içerisinden böyle bir faaliyet ve farkındalık oluşturmaya başlanması çok önemli”

Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Barış Yılmaz, ”Hastanemiz, 184 dönümlük bir arazi ve Ataşehir sınırları içerisinde en büyük yeşillik alana sahip. Aynı zamanda çok fazla insan sirkülasyonunun ve hastalığın girdiği bir yer. Bu ister istemez bir kirliliğe yol açıyor. Hastanenin içerisinden böyle bir faaliyet ve farkındalık oluşturmaya başlanması çok önemli bizim için. Biz her ne kadar kendi ekiplerimizle burayı temiz tutmaya tutmaya çalışsak da bu desteksiz olmuyor. Bu desteğin hem belediye tarafından veriliyor olması ama daha da önemlisi halkın farkındalığı oluşturarak önce kirletmemeyi hedefleyecek bir dayanışma haline gelmesi bizim için çok önemliydi. Teşekkür ederek hemen başlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.