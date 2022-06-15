Ataşehir’de ’Dönüştürcem’ projesi ile vatandaşlar atıklarını paraya dönüştürüyor

Ataşehir Belediyesi’nin “Geri Dönüştür, Paraya Dönüştür!” sloganıyla hayata geçirmiş olduğu ’Dönüştürcem’ adlı çevre projesi ile Ataşehirliler evlerinde topladıkları atıkları dönüştürerek, alışveriş puanları kazanıyorlar.

Ataşehir Belediyesi sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda AGED (Kâğıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği) iş birliğiyle proje gerçekleştirdi. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından “Geri Dönüştür, Paraya Dönüştür!” sloganıyla hayata geçirilen ’Dönüştürcem’ adlı proje Örnek Mahallesi İhsan Kurşunoğlu Ortaokulu ve Fetih Borsa İstanbul İlkokulu’nda başlatıldı. Proje çerçevesinde hem sıfır atık ve geri dönüşümün önemine dikkat çekmek, hem de aile ekonomisine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Öğrenciler, veliler veya mahalle sakinleri evlerinde biriktirdikleri geri dönüşebilir atıkları okullarında bulunan “Dönüştürcem Atık Toplama Noktası”na getiriyorlar. Ağırlıklı olarak kâğıt, karton, karışık plastik, metal ve alüminyum toplanabiliyor. Atıklar görevliler tarafından tartılıyor ve atık miktarına denk gelen puanlar ilgili kişinin hesabına yükleniyor. Puan belli bir miktara ulaşınca da katılımcı market çeki kazanıyor. Projeye destek veren okullar da gelir elde ediyor.

Projenin tanıtımı Mustafa Saffet Kültür Merkezi İnal Aydınoğlu Konferans Salonu’nda, okul yöneticileri, öğrenciler, veliler, çevre gönüllüleri, mahalle sakinleri ve muhtarlar katılımı ile gerçekleşti.

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğu Kartal, “Bu çalışma pilot bir çalışma ve Türkiye’de bir anlamda baktığınızda ilk kez yapılacak bir çalışma. AGED’le birlikte yürütüyoruz bu projeyi. Amacımız okullarda özellikle gençlerin çocukların farkındalıklarını arttırmak. Yani onların bir süre sonra yaşamda davranışları haline dönüştürecek, ambalaj atıklarını kaynağında, evinde, okulunda ayrıca çöpe atmayacağı bir davranış haline dönüştürmek istiyoruz. Çocuklar getirdikleri kartonları, plastik malzemeleri, metal malzemeleri tartılarak alınıyor ve karşılığında kartlarına sistem üzerinden bir puan yükleniyor ve puanlar belli bir miktara ulaştığında bu puanlar ile getirdikleri atık türlerine göre şu anda bir market çeki kazanıyorlar ama bu değişebilir, dönüşebilir. Başka yere bağış yapabilirler, yine çevreyle ilgili kuruluşlara bağış yapabilirler” şeklinde konuştu.

AGED Genel Müdürü Osman Kaytan, “Kağıt Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği kısa adı ile AGED olarak bir pilot çalışma yaptık. Bu pilot çalışmamızın hedefi aslında konutlarda atık toplamanın zayıf olduğunu bildiğimiz için konutlardan dönüşebilen atıkların getirildiği teşvik mekanizmasının işlediği bir sistem. İki tane okulda, Ataşehir’de pilot çalışma yaptık ve sonuçları başarılı oldu. Bundan sonraki aşamada bu pilot çalışmanın devam edip yaygınlaştırılması yönünde adımlar atacağız. Hedefimiz daha az çöp toplanması ve dönüşebilen atıkların çöpe gitmesinin engellenmesi” dedi.