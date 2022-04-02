Ataşehir Belediyesi, otizmli çocuklara umut oluyor

Ataşehir Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek için CarrefourSA, Tohum Otizm Vakfı, AGİD ve Exitcom iş birliğiyle bir etkinlik düzenledi. Bu özel günde bir araya gelen Ataşehirli çocuklar, etkinliğe yoğun ilgi göstererek topladıkları e-atıklarla otizmli kardeşlerinin eğitim hayatına destek oldu.

Ataşehir Belediyesi 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek için CarrefourSA, Tohum Otizm Vakfı, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Exitcom iş birliğiyle Metropol İstanbul AVM’de bir etkinlik düzenledi. Ataşehir Belediyesi de “Otizmin Farkındayız Geri Dönüşümle Yanınızdayız” isimli projesiyle otizmli çocukların eğitim hayatına 4 yıldır katkı sağlamaya devam etmekte. Etkinliğe, Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğu Kartal, CarrefourSA Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Melis Karatay katılım sağladı.

Otizmli çocukların daha iyi bir eğitime kavuşabilmesi için düzenlenen etkinlikte Ataşehirli çocuklar, topladıkları elektrikli ve elektronik eşyalarla hem geri dönüşüme hem de otizmli çocukların eğitimlerine destek oldu. Çevresel ve toplumsal fayda sağlamak amacıyla elektronik atık toplama özelinde çalışan "Köstebek" ekibi etkinlikte çocuklar için yarışmalar düzenledi.

“Bu projede amaç elektronik atıklara dikkat çekmek”

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Ayten Bağdatlıoğu Kartal, “2018 yılında “Otizmin Farkındayız, Geri Dönüşümle Yanındayız” sloganıyla başlattığımız projede bugün itibariyle dört yıl oldu. Bu projede amaç elektronik atıklara dikkat çekmekti. Elektronik atıkların aslında genel anlamda baktığınızda pek çöpe atıldığını görmüyoruz. Ağırlıklı olarak hurdacılara veriliyor. Ancak bu elektronik atıklar tehlikeli bir takım maddeler ve gazları içeriyor. Hurdacı atıkların lazım olan plastiğini, metalini, camını alıyor fakat geri kalan tehlikeli atıklar da maalesef atmosfere yayılıyor. Yani hem çevre hem insan sağlığıyla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Dolayısıyla biz bunları daha sağlıklı bir şekilde toplayıp lisanslı firmalara veriyoruz, ama bunu yaparken de şöyle bir şey olsun istedik. Çocukları bir sosyal sorumluluk projesiyle yani Ataşehir halkını bir sosyal sorumluluk projesiyle birleştirelim istedik. Bu çerçevede AGİD, CarrefourSA, Exitcom ve Tohum Otizm Vakfıyla yollarımız kesişti. Buradan elde ettiğimiz gelirle, yani toplanan bu elektronik atıklardan elde edilen gelirle bunu Tohum Otizm Vakfına bağışlıyoruz ve çocukların otizmli çocukların eğitimine bir katkı sunmuş oluyoruz” ifadelerini kullandı.

CarrefourSA Marka ve Kurumsal İletişim Müdürü Melis Karatay, “Dört senedir bu projemizi devam ettiriyoruz. Buradaki amacımız da toplanan elektronik atıklardan elde edilen geliri otizmli çocuklarımızın eğitimine aktarmak. Projede tek başımıza değil iş ortaklarımızla birlikteyiz. Amacımız bu projeyi daha çok büyütmek ve şu an için on altı mağazamızda aktif olarak devam ediyor projemiz. Burada bizim için önemli konu müşterilerimizin projeye dahil olması. Onların getirdiği elektronik atıklardan sağlanan gelirler ile otizmli çocuklarımıza destek oluyoruz. Dört senede şu ana kadar 10 tona yakın elektronik atık toplamış olduk. Daha da artmasını ümit ediyoruz” dedi.