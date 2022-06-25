Atakum’da sağanağın bilançosu: 112 su baskını

Samsun’un Atakum ilçesinde 15 dakikada metrekareye düşen 11,3 kilo yağış sonucu 112 taşkın ve su baskını meydana geldi.

Samsun’da 24 Haziran akşam 20.00 gibi başlayan şiddetli yağmur özellikle Atakum’un Mimarsinan, Denizevleri ve Cumhuriyet mahallelerini olumsuz etkiledi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre özellikle Mimarsinan bölgesinde 15 dakikada metrekareye 11,3 kilo yağış düştü. Yarım saat etkili olan sağanak cadde, sokak ve bulvarları göle çevirdi, bahçe ve bodrum katlarını su bastı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri su baskını olan yerlere anında müdahale etti. 94 adet kanalizasyon taşması, 18 adet de yağmur suyu hattı ihbarı alındı. Gece saat 02.00 civarında çalışmalar tamamlandı. Kanalizasyon başvurularının büyük çoğunluğu bina bodrum katlarıyla ilgili yapıldı. Atakum Belediyesi de su basan evlerde tahliye çalışması yaptı.

SASKİ Genel Müdürü Bahattin Yanık, Mimarsinan Mahallesi merkezli yağışın ani ve çok şiddetli olduğunu, bu yüzden de söz konusu bölgede su birikintilerinin yaşandığını söyledi. 25 Haziran saat 02.00 gibi tüm su baskınlarının tahliye edildiğini ifade eden Yanık, şu anda Atakum’da su baskınıyla ilgili sıkıntı kalmadığını açıkladı.

15 dakikada metrekareye 11,3 kilogram yağış düştü

Meteoroloji 10 Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sağanakla şu bilgileri verdi:

“15 dakikada metrekareye 11,3 kilogram yağış düştü. Kısa süreli ve şiddetli yağış oldu. Devamı gelseydi daha fena olabilirdi. Uyarımız bugün 23.59’a kadar devam ediyor, yine yağabilir.”