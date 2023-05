Ata tohumu fideler Üsküdar’da toprakla buluştu

Üsküdar’da bulunan Kuzguncuk Bostanı’nda düzenlenen Fide Dikim Şenliği’nde ata tohumu fideler toprakla buluştu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, küçük çocuklarla beraber fideleri toprağa dikti.

Üsküdar Belediyesi tarafından Kuzguncuk Bostanı’nda Fide Dikim Şenliği düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde üretilen ata tohumu yerli fideler, düzenlenen şenlikte toprakla buluştu. Ata tohumlarının bereketinin Üsküdar’a geldiği şenliğe Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Başkan Türkmen, Üsküdarlı çocuklarla beraber fideleri toprakla buluşturdu.

“Burada tam bir kardeşlik hukuku ve hoşgörü iklimi var”

Başkan Türkmen, “Bizim Üsküdar Kuzguncuk’ta İlya’nın bostanı var. Burası bin yıllık bostan, daha fazlası bile var. Burada Üsküdar Belediyemiz her yıl vatandaşlarımızla beraber fide dikim şenliği yaparız. Şimdi çocuklarımız, gençlerimiz, anneler babalar yazın başlangıcında fide dikim şenliği, yazın sonuna doğru da hasat şenliği yaparız. Buradaki toprak çok bereketlidir. Burada genelde sebze ekip dikiyoruz. Ekiyoruz, sonra da topluyoruz. Burada 200’ün üzerinde hobi parsellerimiz var. Bir kısmını okuldaki çocuklarımız ekip dikiyorlar, bir kısmını da mahalledeki vatandaşlarımız. Kurayla belirliyoruz her yıl. Kura kime çıkarsa gelip burada domatesini, salatalığını ekiyor. Burada tam bir kardeşlik hukuku ve hoşgörü iklimi var. Bu bahçemiz de buna hizmet eden güzel bir mekan oldu. Burası zaten her bir parselin mahalledeki vatandaşlarca sahiplenildiği bir alan. Çocukların da özellikle ektikleri yerlerdeki ürünleri biz haziran sonuna doğru topladığımızda Üsküdar’da ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sıcak yemek götürüyoruz. Onların malzemesi buradan çıkıyor” dedi.