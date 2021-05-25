Ata tohumları ve sebze fidanları toprakla buluştu

Malatya’da Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin gönüllü üyeleri, Battalgazi Belediyesi tarafından oluşturulan özel sera alanında ata tohumlarını ve sebze fidelerini toprakla buluşturdu.

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde üretime destek vermek isteyen gönüllü kadınların bir araya gelmesiyle kurulan Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, yaptığı çalışmalar ile kadın girişimcilerin gücüne güç katmaya devam ediyor. Üreten kadınlarla birlikte birçok önemli projeyi ilçeyle buluşturmayı başaran Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyeleri, Battalgazi Belediyesi’nin destekleriyle oluşturulan özel Sera alanında, ata tohumlarını ve sebze fidanlarını topraklarla buluşturdular. ‘Kadınım, Kalkınırım, Kazanırım’ sloganıyla hareket eden Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi, dikimini gerçekleştirdiği ata tohumları ve sebze fidanlarıyla, ekonomilerine destek sağlayacak. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Özlem Altıntaş da ekim yapan kadınları ziyaret ederek, kolaylıklar dilediler. Kadınların ata tohumlarını ve sebze fidanlarını toprakla buluşturduğu anlar drone ile havadan da görüntülendi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, sağlıklı nesiller için ata tohumlarına sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekerek “Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi’nin gerçekleştirmiş olduğu yeni bir çalışmayı hep beraber yerinde izliyoruz. Özellikle son zamanlarda birlik ve beraberliğe ihtiyacımızın olduğu en önemli dönemleri ülke olarak yaşıyoruz. Kadın kooperatifi çatısı altında bütün kadınlarımızı bir araya getirip, onları değişik etkinliklerde bulundurmaya çalışıyoruz. Bu günde hem üniversitemizin de desteğiyle ziraat okulumuzun ve milli eğitimin tüm kurumları bir araya geldi. Bizim yerli tohum diye tabir ettiğimiz, önceden denediğimiz ve sonucunu aldığımız tohumları toprakla buluşturacağız. Kendi geçmişimize, nasıl kültürümüze sahip çıkıyorsak bizim elde etmiş olduğumuz yerli tohumlarımıza sahip çıkmamız lazım. Bizde Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üzerinden kadınları bir araya getirip, hem sosyal aktivite olmuş olsun. Pandemi sürecinde çocuklarımız, annelerimiz evlerinde hapis kaldılar. Bu sıkıntıları minimize etme, morla ve motivasyon oluşturma, beraberliği oluşturma noktasında çalışmamız güzel oldu. Kooperatifimizi kurarken projelerimiz arasında vardı, özellikle kadınları üretime yönlendirme noktasındaki projemiz hem evlerinde üretken olacaklar, hem de sahada üretken olacaklar. Toplu üretimleri kadınlarımız vasıtasıyla gerçekleştirirken diğer taraftan da çiftçilikle uğraşan ablalarımızın kendi evlerinde, kendi tarlalarında, kendi ahırlarında üretmiş oldukları tarımsal ürünleri kooperatifimiz alıyor, bundan sonraki süreçte de alacak” dedi. Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi onursal başkanı Yıldız Güder, ata tohumlarının ekimini yapacaklarını belirterek “Doğal ürünlerimizden ekim yapacağız. Kadınlarımızın getirmiş oldukları, kendi evlerinde saklamış oldukları ata tohumlarını getirdiler, bu gün burada ekimini yapacağız. Normalde biz bir dönüm olarak bamya ekeceğiz, geriye kalan kısımlarda da kapya, biber ve domates gibi buna benzer ürünlerin ekimini yapacağız” dedi.

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyesi Emine Polat, üretim yapmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek “İmece usülü sebze dikimine geldik. Başkanımıza çok teşekkür ederim. El birliğiyle sebzelerimizi dikip, üretime katacağız. Birlikle, beraberlikle yapılan işlerin başarısını hep birlikte tadacağız” ifadelerini kullandı.

Battalgazi’nin Kalbi Kadın Kooperatifi üyesi Arzu Taştan, desteklerinden ötürü Battalgazi Belediyesine teşekkürlerini dile getirerek “Kooperatifimizin kadın gücünün bize ne olduğunu çok güzel yansıtmasından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Belediyemizden güç alarak birlikte çalışmanın, birlikte güvenle, kazançla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tohumun ne olduğunu öğrendik. Ülkemizin geleceğine bir hizmet verdiğimizi çok güzel anlattı, bu kooperatif. Birlikte üretmenin keyfini yaşadık, çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.