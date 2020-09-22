Asya Kaplan Sivrisineği nedir, nasıl ayırt edilir?
Güneydoğu Asya kökenli olan ve birçok hastalık taşıyabilen Asya Kaplan Sivrisineği, en yayılmacı türlerden biri olarak dikkat çekiyor. Sivrisineğin kanı emme sonrasında aşırı alerjik reaksiyonlar oluşabiliyor.
Ayrıca ısırık sonrası oluşan yaraların da iyileşmesi uzun zaman alıyor.
İstanbul'da Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Arnavutköy'de Asya Kaplan Sivrisineği vakalarının fazla olduğu açıklandı.
Asya Kaplan Sivrisineği, bildiğimiz sivrisinekten farklı olarak;
* Bedenleri ve bacakları siyah, eklemlerinde beyaz noktalar var,
* Gündüzleri faal oluyorlar,
* Vızıltıları işitilmiyor,
* Bildiğiniz sinek kovucular bunları defetmiyor,
* Soktukları yerler kabarıp bir hafta iyileşmeyebiliyor.
Asya Kaplan Sivrisineği'nin taşıyabileceği bazı hastalıklar ise şöyle;
Zika: Yeni doğan çocuklarda “mikro sefali”, yani küçük kafa oluşumuna yol açabiliyor.
Dengue: Yüksek ateş, mafsal ağrıları, kusma, döküntüden başlayıp, iç kanamalar, şok ve ölüme kadar gidebiliyor.
Chinkungunya: Yüksek ateş ve uzun süren mafsal ağrıları, mafsallarda şişme ve döküntü.
Batı Nil Humması: Merkezi sinir sistemini etkileyerek menenjit, ensefalit ve ataksi gibi pek çok nörolojik hastalığa neden olabilir; ölüm riski vardır. Yüksek ateş, uyuşma, baş ağrısı, bilinç bulanıklığı, ishal ile kendini gösterir.
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