Assos Antik Liman yolunun yapımına başlandı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde bir buçuk yıl süren büyük kayaların ıslah çalışmalarının ardından Temmuz ayında hizmete açılan Assos Antik Limanı’nın yol yapım çalışmalarına da başlandı.

Assos Antik Liman’a inen yolun sol kısmındaki yamaçta yer alan kayalar ile taş parçaları depremler ve doğa koşullarının etkisiyle düşmeye başladı. İlk olarak 2015 yılında bir turistik tesisin çatısına, önceki yıllarda da yola düşen büyük kaya parçaları, AFAD yetkililerini harekete geçirdi. AFAD, bir yıla yakın süren incelemelerinin ardından yaşanan tehlikeye ilişkin bir rapor hazırladı ve alan ’afet bölgesi’ ilan edildi. Assos Antik Limanı’ndaki turistik tesisler, ’afet bölgesi’ ilanıyla Nisan 2021’de ziyarete kapatılmıştı. Bir buçuk yıl süren büyük kayaların ıslah çalışmalarının ardından turistik tesislerin yer aldığı Assos Antik Liman tekrar hizmete açılmıştı.

Ayvacık ilçesinin önemli turizm merkezlerinden biri olan Assos Antik Limanı’nın kaya ıslahı çalışmasının tamamlanmasının ardından, antik limanın yolunun yapımı için çalışma başlatıldı. Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan yolda çalışmaların başladığını ifade eden Behram Köy Muhtarı Numan Türkay, “2 kilometrelik bir yolda çalışma yapılacak. Kaya ıslahı sebebiyle bozulan yollar da yine Assos yolu mimarisine uygun olarak yapılıyor. Emeği geçen devlet büyüklerimize ve milletvekillerimize çok teşekkür ederim. Yol çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması bekliyoruz” dedi.