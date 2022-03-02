Asrın felaketinden izler taşıyan binalar yıkılıyor

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 1999 depreminde ağır hasar alan ve günümüze kadar ulaşan binanın yıkımı gerçekleştirildi. Körfez’deki binanın yıkılmasıyla birlikte kentteki ağır hasarlı bina sayısı 8’e düştü.

Kocaeli’de ’asrın felaketi’ olarak adlandırılan 1999 depreminde hasar alan binaların yıkımı devam ediyor. Bu kapsamda, Körfez ilçesine bağlı Tütünçiftlik Mahallesinde bulunan ve depremde ağır hasar alan bir bina yıkıldı. Binanın yıkımını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de takip etti. Körfez’deki binanın yıkılmasıyla beraber Kocaeli’de bulunan ağır hasarlı bina sayısı 8’e düştü.

"Konuşmak yerine iş yapmalıyız"

Kocaeli’yi depreme en hazır illerden biri haline getirmek için çalıştıklarını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli’de bulunan ağır hasarlı binaların sayısı Kasım 2020 yılında 25’ti. Yine aynı tarihte orta hasarlı bina sayısı ise bin 477 idi. Deprem, bu kentin en hayati gerçeklerinden biri. Bizim depreme karşı hazırlıklı olmamız lazım. Harekete geçmemiz lazım. Sürekli konuşuyoruz ama harekete geçmemiz lazım. Harekete geçtik ve o günden bugüne 240 hasarlı yapıyı yıktık. Arkamdaki binanın yıkılmasıyla toplamda 8 tane ağır hasarlı bina kalmış olacak. Bizim bütün gündemimiz bu şehri gelecekteki risklere ve depreme hazırlamak. Yarın deprem olduğunda ‘Ah vah’ etmemek istiyoruz. İnsanları deprem öldürmüyor, binalar öldürüyor. Eğer dünyayı değiştirmek istiyorsanız oturduğunuz yerden kalkıp adım atacaksınız. Deprem konusunda kararlıyız. Tabii ki de deprem olmasını istemeyiz ama bu,jeolojik bir gerçek. Biz konuşmak yerine iş yapmalıyız ve yapıyoruz. Kocaeli inşallah depreme en hazır illerden biri olacak” şeklinde konuştu.