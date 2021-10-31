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ASO 2. OSB, Glasgow’daki İklim Zirvesi’nde Türkiye’den temsil edilen tek OSB olacak

Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 2. OSB), bugün İskoçya’nın Glasgow şehrinde başlayacak olan COP26 İklim Zirvesi’ne Türkiye’den katılan tek OSB olacak. ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç, zirvede 3 Kasım tarihinde Türkiye etkinliklerinde bir konuşma yaparak, bölgenin bu konudaki çalışmalarını anlatacak.

Çevre 31.10.2021, 11:05
ASO 2. OSB, Glasgow’daki İklim Zirvesi’nde Türkiye’den temsil edilen tek OSB olacak

Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi (ASO 2. OSB), bugün İskoçya’nın Glasgow şehrinde başlayacak olan COP26 İklim Zirvesi’ne Türkiye’den katılan tek OSB olacak. ASO 2. OSB Başkanı Seyit Ardıç, zirvede 3 Kasım tarihinde Türkiye etkinliklerinde bir konuşma yaparak, bölgenin bu konudaki çalışmalarını anlatacak.

ASO 2. OSB Başkanı Ardıç, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın bu yıl (COP26) Glasgow’da 197 ülkeden 140 liderin katılımıyla yapılmasının beklendiğini hatırlattı. Ardıç, ASO 2. OSB olarak bu konferansa katılarak bölge olarak yaptıkları çalışmaları paylaşacaklarını kaydetti. Ankaralı sanayicilerin hem birey hem de işletmeler olarak küresel ısınmanın etkilerini en aza indirmenin gayreti içinde olduklarını ifade eden Ardıç, “ASO 2.OSB de 307 tane firmamız yerleşik olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu firmalarımız binlerce insanımıza istihdam sağlamaktadır. Bilindiği üzere dünya yeni bir çağın eşiğindedir. Bu çağ yeşil dönüşüm çağı olacaktır. Karbonsuz elektrik üretimi, deniz üstü rüzgar enerjisi, jeotermal, elektrik bataryaları, pompaj depolamalı hidroelektrik, termal depolama ve ucuz hidrojene erişim bu dönüşüm çağının en çok konuşulacak konuları olacaktır. ASO2 OSB yönetimi olarak yeşil dönüşüm çağına entegre olacak çalışmaları başlatmış bulunmaktayız" şeklinde konuştu.

"Yeşil dönüşüm için planlarımızı anlatacağız"

Düzenlenecek konferansta Ankara’nın sanayisini anlatma fırsatı bulacaklarını kaydeden Ardıç, “Aynı zamanda ASO 2. OSB’yi tanıtacağız ve yeşil dönüşüm için planlarımızı anlatacağız. Bilindiği üzere yeşil dönüşüm için ciddi bir yatırım ve buna bağlı

olarak finans gerekmektedir. Bununla ilgili uluslararası iklim fonunun devreye girmesi beklenmektedir. İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak olan ’Taraflar Konferansı’nda (COP26) ASO 2. OSB için iklim fonundan yararlanabilmemiz için birçok ikili görüşmeler yapma fırsatımız da olacak” diye konuştu.

Türkiye’nin ihracatının büyük bölümünün AB ülkelerine yapıldığına dikkat çeken Ardıç, Türkiye’nin gerekli hazırlıkları yapmaması durumunda ihracatçının yüksek karbon vergisi ödemekle yüz yüze kalacağı uyarısında da bulundu.

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