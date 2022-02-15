banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bugün hava nasıl olacak? 15 şubat 2022
Bugün hava nasıl olacak? 15 şubat 2022
Kuru meyve sektörü ilk kez 1,5 milyar doları geçti
Kuru meyve sektörü ilk kez 1,5 milyar doları geçti
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...
Rusya saldırı pozisyonuna geçti...

Aslan terbiyecisi Akbey, 3 aslanına yavrusu gibi bakıp eğitti

Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Irak’ta 2019 yılında, bir arkadaşına hediye gelen yavru aslanların eğitimi ile ilgilenmeye başlayarak 3 aslanı yavrusu gibi büyütürken, hayvanlarla ilişkisi görenleri şaşkına çevirdi.

Çevre 15.02.2022, 09:59
Aslan terbiyecisi Akbey, 3 aslanına yavrusu gibi bakıp eğitti

Diyarbakırlı iş insanı Ahmet Akbey, Irak’ta 2019 yılında, bir arkadaşına hediye gelen yavru aslanların eğitimi ile ilgilenmeye başlayarak 3 aslanı yavrusu gibi büyütürken, hayvanlarla ilişkisi görenleri şaşkına çevirdi.

Küçük yaşta yaptığı yaramazlıktan dolayı annesinden korkarak dışarıda soğuk havaya rağmen kalan Akbey, bir köpeğin kendisini sararak üşümesini engelledikten sonra hayvanlara karşı ilgisi arttı. Yıllar sonra bir hayvanat bahçesine ziyareti esnasında boynuna dolanan ip nedeniyle ölmek üzere olan aslanı gören Akbey, kafese girerek hiç tereddüt etmeden aslanı kurtardı. Daha sonra Irak’ın Erbil kentinde bir arkadaşına hediye gelen 3 aslana rica üzerine eğitimini üstlenen Akbey’in aslanlarla ilişkisi görenleri şaşırttı. Doğal ortamda insanların ve aslanların birbirine kaynaşması için büyük mücadele sarf ederek büyüttüğü aslanlar şimdilerde Irak’a ziyarete gidenlerin ilgi odağı oldu. Hayvanat bahçesinde kafeslerde uzaktan izlenen aslanlar burada vatandaşlarla iç içe aynı atmosferi yaşama hissi kazandırıyor.

"Sevgiye karşı sevgiyle cevap"

Hayvanın eğitilmesi ve çeşitli oyunların öğretilmesi temellerine dayalı aslan terbiyeciliği anlayışını yıkmak ve sirklerde rant olarak kullanılmasına karşı gelebilmek için duygusal bağ ile terbiyecilik yaptığını vurgulayan Ahmet Akbey, işin sırını anlattı. Akbey, “Aslan her ne kadar doğası gereği vahşi bir hayvan olsa da, oda tıpkı diğer bütün canlılar gibi sevmek ve korunmak ihtiyacı duyuyor. Hayvanları eğitirken kullanılan iki çeşit metot karşımıza çıkıyor. Ben bunların sadece bir tanesine inanıyor ve elbette bunu kullanıyorum. İlki hayvanı tatlılıkla alıştırmak, ikincisi ise zorlayarak ve de korkutarak yaptırmak oluyor. Ben ilk metot olan tatlılıkla alıştırmak ve sevgiyle eğitmek yöntemine başvuruyorum. Böylece ona herhangi bir zarar vermeden içgüdüsel zekasından ve reflekslerinden yararlanabiliyorum. Aslana güven ve sevgi aşıladığınızla aynı şekilde karşılığını alabiliyorsunuz” dedi.

“Cesaretli ve tecrübeli yaklaşım gerekli”

Aslana yaklaşırken cesaretli, tecrübeli ve bilgili olunduğunun hissettirilmesi gerektiğini belirten aslan terbiyecisi Ahmet Akbey, böylece onların bütün insanlara yaklaşırken olan tavrının yumuşak olmasının sağlandığını ve mesleğinin püf noktası olduğunu kaydetti. Akbey, “Bir hayvan ne kadar ehlileşmemiş olursa olsun hiçbir şey için zorlanmaması gerektiğini her zaman savunurum. Bunun hayvan haklarına aykırı olduğunu ve bütün hayvanların sevilmeye değer olduğunu, aynı zamanda son derece de eşsiz olduklarını düşünürüm. Bundan dolayı onların bakımını yaparken, yiyecek ve su verirken, hatta irademi kabul ettirirken dahi bunu severek yaptığımı bütün eğittiğim canlılara aktarırım. İnsanlar her zaman onları nasıl eğittiğimi merak eder. Aslında, bunun cevabı çok basit. Hayatta en değerli olan iki olguyu onlara veririm, bunlar zaman ve sevgidir” şeklinde konuştu.

“Özellikle çocuklar ile iletişimleri gerçekten inanılmaz”

Aslanların çocuklarla iletişiminin inanılmaz olduğunu, sevgiyle yaklaşıma karşı sevgiyle cevap verdiğini belirtti. Akbey, “Aslanlar ile insanlar arasında kurulan bir bağ olduğunu ve bu sayede hayvan sevgisinin pekiştiğini, insanların kendilerini tabiata daha yakın hissetmesini sağladığını gözlemliyorum. Aslında ne kadar vahşi olursa olsun yaratılışları gereği konuşamaz bile olsalar bir hayvana sevgi ile yaklaşıldığında insanlar ile aralarında karşılıksız bir sevgi bağı kuruluyor, bu vahşi hayvanların insanoğluna kıyasla daha şefkatli ve vefalı olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Yorumlar (0)
sisli
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11