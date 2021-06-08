ASKİ, OSTİM’in eskiyen kanalizasyon sistemini yeniliyor

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Yenimahalle ilçesi OSTİM Mahallesi Sanayi Bölgesinin eskiyen kanalizasyon sistemi ve yağmur suyu hatlarını yeniliyor.

ASKİ Genel Müdürlüğü, zaman zaman sel ve su taşkınları ile gündeme gelen OSTİM Sanayi Bölgesinin altyapı sorununa el attı. Bölgede kapsamlı bir çalışma yürüten ASKİ ekipleri, 1200, 1201, 1202 ve 1203 sokaklara 6 bin 341 metre atık su hattı döşerken, 1185 Sokak ve Üniversiteliler Caddesi’nde ise 496 metrelik yağmur suyu hattı imalatını gerçekleştirdi. ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk ise, 1200 Sokak’ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek, bölge esnafının sorunlarını dinledi. 6 bin 341 metrelik atık su hattının şu ana kadar 600 metresinin tamamlandığını, 496 metrelik yağmur suyu hattının ise bitirildiğini belirten Öztürk, esnafın tozdan rahatsız olmaması için çalışma yapılan yerlerin sık sık sulanmasını istedi.