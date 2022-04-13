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“ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor” devam ediyor

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün "muhtarlarla buluşma" toplantıları kapsamında Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çubuk ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

Çevre 13.04.2022, 12:52
“ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor” devam ediyor

ASKİ Genel Müdürlüğü’nün "muhtarlarla buluşma" toplantıları kapsamında Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Çubuk ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi.

ASKİ Genel Müdürlüğü, belediye ve vatandaşlar arasında köprü görevi gören muhtarlarla diyalog sürecini hızlandırdı. Bu amaçla 2021 yılı başında başlatılan “ASKİ Muhtarlarla Buluşuyor” toplantılarında Çubuk ilçesi muhtarlarıyla bir araya gelen ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek, ilçede yapılan altyapı yatırımları hakkında bilgi verdi.

“Maliyetler arttı suya zam yapmamakta direniyoruz”

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Oktay Başkaya, Kanal İnşaat Dairesi Başkanı Mehmet Ali Şişmanlar ile Su İnşaat Dairesi Başkanı Oğuz Alsancak’ın da katıldığı toplantıda “Çubuk-Akyurt İçme Suyu Hattı Projesi”nin tamamlandığını belirten Öztürk, Çubuk genelinde 33 su deposunun 25’ini ve birçok mahalledeki içme suyu ile kanalizasyon hatlarını da yenilediklerini söyledi.

Çubuklu muhtarlara Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Hayırlı Ramazanlar” mesajını da ileten Öztürk, “Üç, dört katına çıkan maliyetler nedeniyle ekonomik anlamda zorlu günler geçiriyoruz biliyorsunuz. Bu durum ne yazık ki birçok işin kısıtlı ölçülerde ilerlemesine neden oluyor ama tüm bu zorluklara rağmen suya zam yapmamakta direniyoruz. Başkentimizin pek çok sorunu yıllardan beri yaşanan sorunlar. Tabii ki hedefimiz bir an önce projeleri bitirmek ancak bu zaman ve bütçe işi. Samimiyetimizi lütfen görün” dedi.

Su tasarrufu çağrısı ve hobi bahçeleri aboneliği

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, iklim değişikliği nedeniyle su kaynaklarının azaldığına dikkat çekerek, su tasarrufuna yönelik kamuoyunda bilinç ve farkındalık oluşturmaları konusunda muhtarlardan destek istedi. Öztürk, “Kuraklık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve kentimizde de etkisini fazlasıyla hissettiriyor. Su miktarımız her geçen gün biraz daha azalıyor. Her bir damla suyun kıymetini anlamış durumdayız. Bu nedenle de su tasarrufu konusunda özellikle yardımlarınızı rica ediyoruz. Bizim ASKİ olarak kamuoyuna yansıtılan duyuru ve önerilerimizi çevrenizdeki vatandaşlarımız ile paylaşmanız büyük önem taşıyor” dedi.

Çubuk ilçesinin tek kadın muhtarı Gülsüm Kahyaoğlu Dalyasan Mahallesi’nde yeni yapılan su deposu için ASKİ’ye teşekkür ederken, Melikşah Mahallesi Muhtarı Ahmet Saydam da, “Mahallemizde kanal sorunumuz çözülmek üzere. Su şebekesindeki asbestli borular değişiyor, çalışmalar sürüyor. Bölgemizde 33 hobi bahçesi var ve onlar nedeniyle su sıkıntısı yaşayabiliyoruz. Bunun için hobi bahçelerine kısıtlı kullanım getirilmesini istiyoruz” diye konuştu.

Öztürk de yeni hobi bahçelerine artık abonelik vermediklerini belirterek, “Bu yönde prensip kararımız var ancak önceden verilen abonelikler var” yanıtını verdi.

Muhtarlardan Çubuk’ta altyapı hizmetleri için ASKİ’ye teşekkür

Mahalle muhtarları yaşadıkları sorunlar kadar çözülen ve çözülecek altyapı sorunları için ASKİ Genel Müdürlüğüne şu sözlerle teşekkür etti:

“Süleyman Kılınç (Kuyumcu Mahallesi Muhtarı): “Benim köyüme eski dönemde hizmet yapılmaz mührü vurulmuştu. İçme suyu ile ilgili hiçbir sorunum yok ama yazın koku, kışın da çamur sorunu yaşıyoruz. Bu sezon çalışma programına alındığı ifade edilen altyapı sorunlarımız için çok teşekkür ederim.”

-İsmet Acar (Mahmutoğlan Mahallesi Muhtarı): “Hizmetleriniz için teşekkür ederim çok memnunuz ama tabii bazı eksiklerimiz de var. Atıl durumdaki depomuzun yenilenmesini istiyoruz. Drenaj çalışmasından çok güzel sonuç aldık, suyumuz hemen hemen 2’ye katlandı.”

-Sadık Can (Yazır Mahallesi Muhtarı): “25 ilçemizin de su depoları yapılıyor, Allah razı olsun. ASKİ yetkililerine telefonla 7 gün 24 saat kolayca ulaşabiliyoruz.”

-Osman Demirtaş (Yukarı Çavundur Mahallesi Muhtarı): “Yaylada 90 hane var. Depomuz yapıldı, su da bağlanırsa rahat edeceğiz.”

-Nazım Küçükbayraktar (Mutlu Mahallesi Muhtarı): “Arazimiz OSB bölgesi ile birleşiyor. 900 metre ilerimizde hayvancılıkla uğraşılıyor. Suyla ilgili sıkıntımız yok, sonsuz teşekkür ederim ama su borularının değişmesi lazım.”

-Recep Amil (Sünlü Mahallesi Muhtarı): “Biz 30 yıldır altyapımızın yapılmasını bekliyorduk. Allah razı olsun bu dönem başında bitirildi, şu anda da bir sıkıntımız yok.”

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