ASKİ 1.2 milyon nüfusa hitap eden 26 yıllık vanaları değiştirdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle ilçelerine içme suyu sağlayan şebeke ana borularının 26 yıllık vanalarını 24 saatte yeniledi.

Yıllar içerisinde kullanılmaz hale gelen, sık sık arızalara sebep olan ve birçoğu 10 yıldır kullanılmayan vanaların değişimlerini 300 kişilik personel ve 74 araçlık bir ekiple gerçekleştiren ASKİ Genel Müdürlüğü, toplam 13 kilometrelik hat boyunca, 14 ayrı noktadaki 18 vananın değişimini tamamladı.

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, Başkent’teki alt yapı seferberliğinde rekorlara imza atıyor. Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle’ye içme suyu sağlayan şebeke ana boru vanalarını 24 saatte yenileyen ASKİ ekipleri, çalışmalarını 300 kişilik personel ve 74 araçlık dev bir ekiple gerçekleştirdi. Bölgede süren yağmur suyu ve atık su deşarj çalışmaları ise ekiplerin 7/24 süren çalışmalarıyla en kısa sürede tamamlanarak, hizmete girecek.

Hem deşarj çalışması hem vana değişimi bir arada

Bölgedeki 3 ayrı noktada yatay sondajlarla yağmur ve atık suları deşarj etme çalışmalarının devam ettiğini, buna paralel olarak, bir kez daha kazı yapılmaması adına da ana ishale hattı üzerinde bulunan vanaların değişimini gerçekleştirme kararı aldıklarını ifade eden ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, şu bilgileri verdi:

“Bu vanalar nereden bakarsanız 26-30 yıllık vanalar. Özelliklerini yitirmek üzereydiler ve zaman zaman arızalarla bizlere birçok sıkıntı yaşatıyordu. Dolayısıyla bu vanaları değiştirmenin de tam zamanıydı.”

Başlanan deşarj çalışmaları nedeniyle yapılan kazıların ardından bir de vana değişimi için kazıların yapılması ve vatandaşa iki kez sıkıntı yaşatılmaması adına, deşarj çalışması sürerken vana değişimlerinin de yapıldığının altını çizen Erdoğan Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Halkımıza aynı sıkıntıyı iki sefer yaşatmamak adına, yağmur suyu ve atık su deşarj çalışmaları sürerken içme suyu vanalarının değişimini de sağlayarak imalatları tamamladık. Deşarj işlemlerini ise en kısa sürede tamamlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

"Kesinti boyunca hiçbir şikayet almadık"

Çalışmalar başlamadan günler öncesinde vatandaşların bilgilendirilmesi için yazılı ve görsel medyada yayınlar yapıldığını, ses araçlarının da kesinti yapılacak bölgelerde anonslar yaptığını da kaydeden ASKİ Genel Müdürü Öztürk, “Çalışmalar boyunca vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yaptık ve kesinti boyunca hiçbir şikayet almadık. Bu sebeple de halkımıza verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

300 kişilik personel ve 74 araçlık filoyla bölgeye adeta çıkarma yapan ve 24 saat gibi bir sürede tüm çalışmayı tamamlayan ASKİ ekipleri, 13 kilometre hat boyunca 14 ayrı noktadaki 18 vananın değişimini gerçekleştirdi. Böylece yaşanabilecek lokal bir arızada 1.2 milyon nüfusu etkileyebilecek büyük çaplı kesintilerin de önüne geçilmiş oldu.