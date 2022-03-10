Aşkale’de kartpostallık kar görüntüleri

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı sonrası ilçede kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Yoğun kar yağışı sabahın ilk ışıklarına kadar aralıksız devam etti. İlçe Karayolları ekipleri E-80 ve D-100 yollarında sabaha kadar Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yaparken gündüzde yine yoğun mesailerine devam ettiler.

Yine Kar’ın tadını okula giden öğrenciler çıkararak okul bahçesinde birbirleriyle Kartopu oynadılar.

İlçeyi beyaza bürüyen Kar yağışı yerini birbirinden güzel görüntülere bıraktı.