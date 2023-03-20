Aşkale güne kar ile uyandı

Erzurum’un Aşkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezini beyaza bürüdü.

Erzurum’un Aşkale ilçesinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava hacı sıcaklığı nedeniyle adeta bir günde dört mevsim yaşanıyor.

Gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ilçe merkezinin beyaza bürünmesine neden olurken vatandaşlar güne kar sürprizi ile uyandı.

Kar yağışı kurak geçen kış mevsiminin ardından sevindirirken “Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır” sözünü hatırlattı.