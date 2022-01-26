Asırlık çam ağacının dalları kar yağışına dayanamadı

Tokat’ın Niksar ilçesinde asırlık çam ağacının dalları kar yağışına dayanamayarak iki aracın üzerine düştü.

Niksar’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan asırlık çınar ağacının dalı kar yağışına dayanamadı. Kırılan dal parçası park halindeki bir araç ile seyir halinde olan bir minibüsün üzerine düştü. Olayda iki araçta da maddi hasar oluştu. Özel halk minibüsü sahibi Ziya Yılmaz, aracın hareket halindeyken dal parçasının ön cama geldiğini ve kırıldığını söyledi. Zararının 4 bin 500 TL civarında olduğunu belirten Yılmaz, sevindirici olanın kazanın yaralanma ve can kaybının olmadan atlatılması olduğunu dile getirdi.

İtfaiye ekipleri, kırılan dalları araçların üzerinden kaldırırken, tehlike arz eden diğer dalları da kesti.