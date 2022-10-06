Asırlar önce formülü yasaklanan "Edirne Kırmızısı" kıyafetlerle buluşuyor

Padişah fermanıyla formülü asırlar önce yasaklanan ve efsane renge ulaşmak için casuslukların bile yapıldığı “Edirne Kırmızısı”nın rengini aldığı bitkide hasat yapılmasının ardından, kazanlarda kaynatılan kıyafetler yıllar sonra kıyafetlerle buluştu.

1700’lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu saraylarının hemen hemen her köşesinde kullanılan ve ünü Avrupa’ya kadar yayılınca dönemin padişahı tarafından hazırlanan fermanda formül bilgilerinin paylaşılması yasaklanan, ardından da casusluk olaylarına konu olan “Edirne Kırmızısı” yıllar sonra yeniden Edirne topraklarında hayat buluyor.

Trakya Üniversitesi tarafından uzun yıllardır yürütülen çalışmalar çerçevesinde Edirne’de üretilmeye başlanılan kök boya bitkisi rubia tinctorumun’dan elde edilen sonuçlar, umutları yeniden yeşertti. Bitkinin hasadından sonra elde edilen “Edirne Kırmızısı” artık giyim eşyalarında da kullanılacak.

Türkiye’nin önemli firmalarından Kiğılı’nın da işbirliği içerisinde atılacak adımlarla, “Edirne Kırmızısı” renginde şal/atkı, mendil ve kravatın yanı sıra tasarım süreci tamamlanmış olan yağmurluk, hafif mont, yelek, sweatshirt ve tişörtten oluşan yeni ürünler üretilecek.

Edirne Tohumluk Üretim ve Deneme Tarlası’nda gerçekleştirilen etkinlikte kazanlar Edirne Kırmızısı için kaynatıldı. Edirne Kırmızısının bulunduğu kazanlarda kaynatılan kıyafetlerin, efsane renkle bütünleşmesi heyecanlı gözlerle izlendi.

“Edirne Kırmızısını renk ve desen olarak kullanmaya başladık"

Etkinlikte konuşan Kiğılı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Edirne kırmızısın giysilerin yanı sıra kozmetik ürünlerde ve bazı sığı ürünlerde boya maddesi olarak kullanılabileceğini söyledi. Efsane rengin sanayi ürünlerinde ve günlük oyuncakların üretiminde de kullanılabileceğini altını çizen Suerdem, “Edirne Kırmızısını renk ve desen olarak kullanmaya başladık. İlerleyen zamanda montlarımızda, tişörtlerimizde, kazaklarımızda kullanmayı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da konuşmasında, Edirne Kırmızısı ile ilgili bilgilerin yer aldığı kitabın Fransızca yazılı halde Amerika’da bir kütüphane olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Kitabın getirilmesinin ardından yaptıkları incelemede bu rengin 1400’lü, 1500’lü yıllarda Edirne Saray’ında kullanıldığına dair bilgileri elde ettiklerini anlatan Tabakoğlu, hatta bu renge elde edebilmek için casusluk faaliyetlerinin de yürütüldüğüne dair yazıların olduğunu ifade etti. Hemen çalışmalara başladıklarını söyleyen Tabakoğlu, kendilerine destek veren Kiğılı firmasıyla birlikte beraber çalışmalara imza attıklarını vurguladı.