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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Pakdil’den Ankara’daki selle ilgili açıklama: “Bir vatandaşımızla ilgili arama çalışmaları sürüyor”
Aşırı yağışlar okul bahçesini çamurla doldurdu
Gemlik’te gece boyu etkili olan ve şiddetini artarak sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerden yerleşim yerlerine de çamur ve çamurlu su iniyor.
Çevre 12.06.2022, 14:59
Gemlik’te gece boyu etkili olan ve şiddetini artarak sürdüren yağmur hayatı olumsuz etkilerken, yüksek kesimlerden yerleşim yerlerine de çamur ve çamurlu su iniyor.
Hisartepe mahallesinde zeytinlik alandan inen yağmur suyu ve çamur Şehit Gökhan Aydınlı okulunun bahçesini doldurdu.