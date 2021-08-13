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Aşırı yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sağanak yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü.

Çevre 13.08.2021, 11:49
Aşırı yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde sağanak yağış nedeniyle okulun istinat duvarı çöktü.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle okulun istinat duvarında çökme meydana geldi. İlçenin Yukarı Taşcılı Köyünde bulunan Yukarı Taşcılı İlk ve Ortaöğretim Okulu’nun istinat duvarı sağanak yağış nedeniyle çöktü. Beton duvarın ağırlığıyla okulun duvarını yıkılarak bahçede bulunan parkta zarar gördü. Çöken arka istinat duvarı sonrası okul ve bahçede maddi zarar meydana geldi.
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