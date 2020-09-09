Aşırı sıcaklardan dolayı kuruma noktasına gelen kanyondaki dereden yavru balıkları böyle kurtardılar
FOTOĞRAF SANATÇISI CEMİL BELDER İLE DOĞA TUTKUNU CEMAL ÖZBEK ÇEKİMLER İÇİN GİTTİKLERİ KONARI KANYONUNDA AŞIRI SICAKLIKLAR DOLAYISI SULARIN ÇEKİLMESİ SONUCU YAŞAM MÜCADELESİ VEREN BALIKLAR İÇİN KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI.
Karabük’te fotoğraf sanatçısı ve doğa tutkunu iki arkadaş aşırı sıcaklıklardan dolayı Konarı kanyonunda kuruyan dere yataklarında ölmek üzere olan yavru balıkları kurtararak en yakında başka bir dere yatağına bıraktı.
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kavurucu sıcaklıkların ardından dere yataklarının kuruması ile birlikte balıklar taşların arasında oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Fotoğraf Sanatçısı Cemil Belder ile doğa tutkunu Cemal Özbek çekimler için gittikleri Konarı kanyonunda aşırı sıcaklıklar dolayısı suların çekilmesi sonucu yaşam mücadelesi veren balıklar için kurtarma çalışması başlattı. Taşların arasına ve biriken suların içerisine elleriyle ve sepet ağ ile müdahale eden iki arkadaş yavru balıkları toplayarak su dolu bir varilin içerisine koydu. İki arkadaş kurtardıkları onlarca balığı vadide kaynak suyu ile beslenen ve kurumayan noktadaki su ortamına bırakarak özgürlüklerine kavuşturdular.
Son 20 yılın en kurak yaz sezonunu geçirdiklerini belirten Fotoğraf sanatçısı Cemil Belder, “Bu sıcaklıkların sonunda bazı kanyonlarımız kurudu. Hiç su gelmez oldu. Birkaç haftadır kanyonlardaki su seviyesini takip ediyorduk. Bugün gördük ki maalesef su birikintileri dahi kurudu ve içerisindeki yüzlerce balık mahsur kaldı. Son birkaç günlerini yaşıyorlar. Bu yüzden dostum Cemal Özbek ile beraber bir kurtarma operasyonu başlattık. İnşallah bu balıkların hiçbirini burada bırakmadan elimizden geldiğince hepsini kurtaracağız” diye konuştu. Kurtarma operasyonunu da kayda alan alan doğa tutkunu 2 arkadaş kurtardıkları balıkların yeni ortamlarına salınması ile yaşadıkları mutluluk ile doğa çekimlerine kaldıkları yerden devam etti.
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:32
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0