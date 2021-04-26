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Aşıdan korkan dana çatıda asılı kaldı

Yozgat’ın merkeze bağlı Yazıpınar köyünde, Beytullah Erkoç’a ait büyükbaş hayvan, aşı yapılacağı sırada korkup kaçarak ahırın çatısına çıktı. Hayvanın ağırlığına dayanamayan çatı çökünce ayakları boşluğa gelen dana çatıda asılı kaldı.

Çevre 26.04.2021, 12:10
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Aşıdan korkan dana çatıda asılı kaldı

Yozgat’ın merkeze bağlı Yazıpınar köyünde, Beytullah Erkoç’a ait büyükbaş hayvan, aşı yapılacağı sırada korkup kaçarak ahırın çatısına çıktı. Hayvanın ağırlığına dayanamayan çatı çökünce ayakları boşluğa gelen dana çatıda asılı kaldı.

Beytullah Erkoç, öksürük şikayeti olan büyükbaş hayvanlarına aşı yapmak için babasıyla ahıra girdi. Aşı sırasında 1 yaşındaki dana, iğneyi görünce kaçarak dama çıktı, damdaki boşluktan da çatıya geçen dananın ağırlığına dayanamayan çatı çöktü. Çökmenin etkisiyle kafası kiremitlerin arasına sıkışan dana ahırın çatısında asılı kaldı. Dana sahipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı.

Beytullah Erkoç, “Danada öksürük vardı, biz de babamla iğnesini yapmak için ahıra gittik. Hayvan iğneyi görünce korktu. Ahırın damındaki boşluktan zıplayarak çatıya çıktı. Çatıda ayakları boşluğa gelince dana askıda kaldı ve kafası kiremitlerin arasında sıkıştı. Uzun uğraşlar sonunda ayağının altına kalas koyarak asılı kalan hayvanımızı kurtardık” dedi.
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