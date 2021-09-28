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Asi Nehri’nin Akdeniz’le buluştuğu nokta balıkçıların uğrak yeri oldu
Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde doğarak Suriye’den geçen Asi Nehri’nin Hatay üzerinden Akdeniz’e döküldüğü yer, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu
Çevre 28.09.2021, 19:03
Lübnan’ın Bekaa Vadisi’nde doğarak Suriye’den geçen Asi Nehri’nin Hatay üzerinden Akdeniz’e döküldüğü yer, amatör balıkçıların uğrak yeri oldu
Samandağ ilçesinde amatör balıkçılar, üç ülkenin sınırlarından geçen nehrin Hatay’da Akdeniz’le buluştuğu noktada ağ ve olta ile avlanmanın keyfini yaşıyor. Balıkçıların gün batımında balık avı ise kartpostallık manzaralar oluşturuyor.