Artvinliler Satave Festivali’nde gevrek ve horona doydu

Artvin’in Şavşat ilçesinde Satave Gevrek Festivali’nin 23.’sü gerçekleştirildi. Kuzinede pişirilen çeşit çeşit gevrekler misafirlere ikram edildi. Festivalde horonun muhteşem uyumu havadan görüntülendi.

İlçeye bağlı bin 750 rakımlı Satave Yaylası 18 köy tarafından düzenlenen festivale Türkiye’nin farklı illerinden katılan yüzlerce kişi, yöresel sanatçılarının Türkçe ve Gürcüce seslendirdiği şarkı ve türküler eşliğinde horon oynadı. Sınır komşusu Gürcistan’la olan bağlar aynı kültürün ortak buluşması olan festivalde, Türk Gürcü kültürünü yaşatmak ve birlik beraberliği artırmak amaçlanıyor.

Satave Yaylası’nın muhteşem doğasında festivale katılanlar birbirinden farklı etkinliklerle doyasıya eğlendi. Bölge kadınları festivale adı veren, "gevrek" kuzine sobada pişirildikten sonra misafirlere ikram edildi.

Festivalin iki yıldır yapılamadığı ve halkın özlemle beklediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, yaptığı açıklamada, "18 köyün birlikte organize ettiği bir festival. Genellikle Gürcü köylerin ağırlıkta katıldığı bir festival oluyor. Festivalde hem hasret gideriliyor, hem de folkloru ve kültürü yaşatılıyor. Güzel eğlenceli hafta sonu tatili geçireceklerini umut ediyor” ifadelerine yer verdi.