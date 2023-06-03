Artvin’in yeni turizm rotası Ardanuç ilçesi oluyor

Artvin’de, Ardanuç Kaymakamlığı tarafından şehrin turizm potansiyeline katkı sağlamak ve ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yeni turizm rotaları oluşturuluyor.

Artvin’in Ardanuç ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Aydın Köyü Ciritdüzü Yayla Şenliklerinin yapıldığı bölgede bulunan göl, Ardanuç Kaymakamlığının organizasyonuyla kano sporcularının gösterisiyle tanıştı.

Ardahan’a sınırı bulunan Artvin’in Ardanuç ilçesi kendi doğal güzelliğiyle aynı zamanda bakir toprakları ve doğal gölleriyle, yer altı ve yerüstü tarihi yapılarıyla turizme tanıtılması anlamında Ardanuç Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda doğal gölünü tanıtmak için kano sporcularının kano sporuyla tanıştırıldı.

Kentin turizm potansiyelini arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Ardanuç Kaymakamı Mehmet Çelik, “Ardanuç turizm değeri çok yüksek bir ilçe. Daha hak ettiği yeri görmüş değil ama elimizden geldiği kadar Ardanuç’un değerlerini halkımıza tanıtacağız ve hak ettiği değerinde üzerine çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından muhteşem doğanın ortasında bulunan gölde kano sporcuları gösterilerini gerçekleştirdi.