Artvin’in Oba köyünde sakinleri geleneksel köy yaşamlarını sürdürüyor

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı bin 600 rakımlı Oba köyü bozulmamış doğasıyla kendine hayran bırakıyor. Geleneksel köy yaşamının devam ettiği köyde, kış zorlu geçse de keyifleri yerinde.

Şavşat’a 38 kilometre mesafede yer alan Oba köyünde, geleneksel köy hayatı devam ediyor. Ahşap mimarisi, kültürü ve doğasıyla hayranlık uyandıran köyde yaşayanlar, doğal ürünlerle beslenip, atalarından öğrendikleri gelenek ve göreneklere bağlı yaşıyor. Yazın 115 hanenin yaşadığı köyde kışın sadece 15 hane yaşarken, komşuluk ilişkileri de üst safa da yer alıyor. Bozulmamış doğası geleneksel yaşantısıyla bu köyde hayat huzur veriyor. Asırlık evler tamamen ahşap, köyde eskiye dair izleri bulmak her zaman mümkün.

Köyde genellikle tarım ve hayvancılık hakim olurken, insanların bütün hayatlarını hayvanlarla, doğayla ve evlerinde iç içe geçiyor. Köyde yaşayanlar her daim bir uğraş içinde olurken, erkekler odun kesiyor köy işleri yapıyor, kadınlar ise boş zamanlarında koyun yününden çorap örüyor.

Yazın ve kışın vazgeçilmezi kuzine yemekleri

Köyün kadınları, tüplü ocakları nadiren kullanıyor. Isınma ve ocak olarak odunlu kuzine kullanılıyor. Bölgedeki sobacıların yöreye özel olarak yaptığı sobalar, kışın köylülerin en önemli ev eşyası haline geliyor. Üzerinde yöresel yiyeceklerini pişiren köy kadınları, formada köy ekmeği pişirip, çayla birlikte tüketiyor.

Köy yaşamı oldukça zor ama bir o kadarda eğlenceli diyen, köy sakinlerinden Mehmet Dursun, “ Köyün en büyük sıkıntısı yol sorunu olur. Oda karın ne zaman yağacağı belli olmaz. Yolları kapatacağı belli olmaz. Sabaha kalkmışsın bir bakmışsın etrafın kar dolmuş. Kışın köyde nasıl yaşanır bilmen gerek. Ahıra inersin hayvanlarını kayırırsın, çıkarsın evine sobanı yakar çayını içersin” derken, Nuhseri Aydın (70) ise “küçüklüğümden beri bu köyde yaşıyorum. Sabah kalkarız hayvanlarımıza bakarız sonra kahvaltımızı yaparız. Ev ve köy işleriyle uğraşırız. Köyde yaşam böyle devam ediyor. Kendi hayvanlarımızdan elde ettiğimiz ürünler gıdaları tüketiyoruz. Doğal sağlıklı bir yaşam sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.