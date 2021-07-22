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Artvin’in Arhavi ilçe merkezi göle döndü

Artvin’in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında ilçe merkezi Arhavi Deresi’nin de taşması ile göle döndü.

Çevre 22.07.2021, 12:17
Artvin’in Arhavi ilçe merkezi göle döndü
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Artvin’in Arhavi ilçesinde dün akşamdan beri yaşanan şiddetli yağışlar sonrasında ilçe merkezi Arhavi Deresi’nin de taşması ile göle döndü.

İlçe merkezinin büyük bölümünde sokaklar, caddeler sularla kaplanırken, çok sayıda araç sular altında kaldı. Çay toplamak için çaylığa giden ve kayıp olduğu bildirilen şahsın kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldığı öğrenilirken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri ilçe merkezinde botlarla vatandaşların yardımına koşarken, mahsur kalan vatandaşlar iş makineleri ve botlarla kurtarıldı.
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