Artvin’den sonbahar manzaraları

Artvin’in Borçka ilçesi Macahel Vadisi’nde bulunan bin 700 rakımlı Gorgit Yaylası ve Karçal Dağları sonbahar renklerine büründü.

Doğal güzelliğiyle ünlü Türkiye’nin ilk ve tek biyosfer rezerv alanı olan Artvin’in Camili (Macahel) köyü her mevsim farklı güzelliğe bürünüyor. Bölge her daim doğa sever ve fotoğraf tutkunlarını uğrak noktası oluyor.

Borçka ilçe merkezine yaklaşık 60 uzaklıkta bulunan bin 700 rakımlı Gorgit Yaylasının bitki örtüsü sarı, yeşil, kırmızı, turuncu ve kahverenginin tonlarına bürünürken 3 bin 415 rakımlı Karçal dağı beyaz örtüyle kaplanınca ortaya çıkan görüntüler yağlı boya tablolarını andırıyor.

Yöre halkından Tahsin Avcı, yaylaya yürüyüş yaparak doğanın büründüğü muhteşem görüntüleri kaydetti. Sosyal medya hesaplarından paylaşan Avcı, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.